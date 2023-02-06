Звезда ''Эмили в Париже'' Лили Коллинз надела стильную шапку от украинского бренда. Фото

Знаменитая англо-американская актриса Лили Коллинз вместе со своим супругом, кинорежиссером и писателем Чарли Макдауэллом отправилась на отдых в Швецию. Для прогулок по заснеженной местности звезда популярного сериала "Эмили в Париже" выбрала нежный образ в бежевых оттенках, который включает в себя стильную шапку от украинского бренда Gunia Project.

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Соответствующими снимками Коллинз поделилась на личной странице в Instagram. "Шведский снежный кролик", – мило подписала кадры 33-летняя знаменитость.

На фото Коллинз позирует в бежевом пальто ниже колена с поясом на талии. Под верхней одеждой можно рассмотреть черные джинсы и ботинки такого же цвета.

Дополняют теплый аутфит молочная сумка от элитного бренда ювелирных украшений и аксессуаров Cartier, а также шапка от украинских дизайнеров. Изюминка вязаного головного убора пшеничного оттенка – его длинные завязки.

Отметим, Gunia Project – это бренд исключительных вещей, производимых на основе этнических традиций Украины. В своих коллекциях они совмещают народные традиции, фольклорные элементы, обыденную культуру, современность, а также индивидуальный дизайнерский подход.

Как писал OBOZREVATEL, 21 декабря на популярной стриминговой платформе Netflix состоялась долгожданная премьера третьего сезона "Эмили в Париже". В финальной десятой серии зрители могли увидеть героиню Минди Чен, которую воплотила на экране актриса Эшли Парк, в платье от украинского бренда Overthesea.

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