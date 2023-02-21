Звезда ''Дизель шоу'' начала работать на россиян, хотя 17 дней жила под их оккупацией и эвакуировалась на танке

Актриса комедийного "Дизель шоу" Марина Грицук, заставшая полномасштабное вторжение под Киевом и пережившая оккупацию, начала работать на российский телеканал в Беларуси, откуда она родом. Новым работодателем артистки стал "ТНТ International" – международная версия росканала "ТНТ".

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Там она стала ведущей утреннего шоу "Подъем". Кадрамы со съемочной площадки Грицук поделилась в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Следует заметить, что с 2001 года владельцем "ТНТ" стала компания "Газпром-медиа". Международная версия на 75% повторяет сетку вещания основного "ТНТ", за исключением фильмов и мультсериалов, права на показ которых приобретаются исключительно для России.

Не стоит и объяснять, что заработанные средства, в частности, отправляются и в РФ, где компания-собственник платит налоги, которые конвертируются в финансовую поддержку войны в Украине.

Полномасштабную войну Грицук ощутила в полной мере, когда 17 дней провела в оккупации. Ее экс-коллега по "Дизель шоу" Егор Крутоголов рассказывал, что об эвакуации в марте прошлого года едва договорился ее муж-белорус.

"Она попала в оккупацию под Киевом. 17 дней она с семьей просидела без связи и света. На 17-й день муж договорился ее забрать. За ней приехал танк и ее забрал. Ее муж – артист. Просто хотел спасти свою жену, потому что мы не могли помочь. Они очень сильно рисковали", – сказал тогда Крутоголов.

С тех пор Грицук и словом не обмолвилась о войне в Украине, где много лет жила и зарабатывала. Она продолжила заниматься медийной деятельностью, пока не нашла убежище на российском телеканале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актер-белорус Евгений Сморыгин рассказывал, как изменилась его жизнь после начала полномасштабной войны. Детальнее об этом – читайте в материале.

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