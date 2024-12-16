Звезда 'Дизель Шоу' и военный ВСУ назвал тему, на которую никогда не шутит: это отголосок 'империи'

Звезда "Дизель Шоу" и юморист Олег Иваница, присоединившийся к рядам ВСУ в начале полномасштабного вторжения, а ныне находящийся на службе в ПВО, рассказал, на какие темы не шутит. Он теперь избегает шуток о географии СССР и дискриминации жителей стран-"окраин", вроде Украины, Молдовы, Грузии и т.д.

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По словам Иваницы, это все "отголосок имперской парадигмы". Он отметил в интервью Алине Доротюк, что раньше быть другим народом было не круто, поэтому на этом строились шутки-притеснения.

"Это такая советская география. Помните, в центре живут Д'Артаньяне – крутые чуваки. По окраинам дальше пошли: здесь "заторможеные" прибалты, здесь местечковые предатели, украинцы, белорусы, молдаване вообще тупые, дикие. И меньшие народы поддерживали эти шутки. Казах кричал грузину: "Эй, ты что, не русский". Мы все подшучивали о какой-то медленной реакции прибалтов", – вспомнил юморист.

Россия как "страна-основательница" СССР "вбила" в головы, что быть не русским – позорно и смешно, а другие народы этот нарратив "подхватили" и шутили о величии империи и низости своей (тогда) республики.

"Вот на эту тему я стараюсь не шутить, потому что я понимаю, что это отголосок имперской парадигмы, в которую пытались втянуть все народы – что круто быть титульной нацией. Папа украинец, мама молдаванка – запишем "русским", будет легче по партийной линии. А быть другим народом было не круто. В этой парадигме я стараюсь не шутить. Я бы хотел сказать, что все другие темы, как юморист, открыты для юмора, но это уже страх и риск юмориста: вызовет ли он больше положительной реакции, или он кого-то обидит", – добавил знаменитость.

Ранее OBOZ.UA писал, что Олег Иваница высказался против возвращения Крыма и Донбасса военным путем. По словам военного, в современном мире для развития страны главное не увеличение территорий и природные ресурсы, а проживающие там люди.

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