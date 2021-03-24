Звезда "Аватара" снялась у украинского фотографа. Фото
42-летняя голливудская актриса Зои Салдана поделилась с поклонниками серией снимков, которые сделала украинский фотограф Саша Самсонова, проживающая в США.
Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Она снялась в фотосессии для американского журнала о моде Flaunt Magazine (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Во время съемки Салдана появилась в нескольких стильных нарядах от Alexander Vauthier, Louis Vuitton, Saint Laurent, 1 Moncler Jw Anderson, топе и брюках Givenchy, топе Prada и синем твидовом костюме Chanel.
В интервью изданию актриса пожаловалась на расизм и призналась, что часто сталкивалась с отказами из-за цвета кожи.
Фотограф Самсонова на своей странице в Instagram отметила, что была рада сотрудничать с "красивой, невероятно талантливой и вдохновляющей" Салданой.
Зои Салдана – американская актриса и танцовщица. В 2002 году она появилась в мелодраме "Перекрестки", где сыграла вместе с Бритни Спирс, и в фильме "Барабанная дробь".
В 2003 году Зои сыграла пиратку Анну-Марию в картине "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины".
В апреле 2013 года она подтвердила, что будет сниматься в фильме "Стражи Галактики" в роли Гаморы.
Также Салдана сыграла роль в продолжении фильма "Аватар", премьера которого состоится в 2022 году.
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