Зірка "Аватара" знялася в українського фотографа. Фото

42-річна голлівудська актриса Зої Салдана поділилася з шанувальниками серією знімків, які зробила українська фотографиня Саша Самсонова, що проживає в США.

Відповідні фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram. Вона знялася у фотосесії для американського журналу про моду Flaunt Magazine (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Під час зйомки Салдана з'явилася в декількох стильних вбраннях від Alexander Vauthier, Louis Vuitton, Saint Laurent, 1 Moncler Jw Anderson, топі і брюках Givenchy, топі Prada і синьому твідовому костюмі Chanel.

Зої Салдана знялася у новій фотосесії Instagram/Зої Салдана

Салдана знялася у фотосесії для американського журналу про моду Flaunt Magazine Instagram/Зої Салдана

Під час зйомки Салдана з'явилася в декількох стильних вбраннях Instagram/Зої Салдана

В інтерв'ю виданню актриса поскаржилася на расизм і зізналася, що часто стикалася з відмовами через колір шкіри.

42-річна голлівудська актриса Зої Салдана показала нові фото Instagram/Зої Салдана

42-річна голлівудська актриса Зої Салдана у стильному брендовому вбранні Instagram/Зої Салдана

Фотографиня Самсонова на своїй сторінці в Instagram зазначила, що була рада співпрацювати з "красивою, неймовірно талановитою і надихаючою" Салданою.

Салдану сфотографувала українська фотографиня Самсонова Instagram/Зої Салдана

Салдана засвітилася у стильній фотосесії Instagram/Зої Салдана

Салдана поділилася з фанатами новими знімками Instagram/Зої Салдана

Зої Салдана – американська актриса і танцівниця. У 2002 році вона з'явилася в мелодрамі "Перехрестя", де зіграла разом з Брітні Спірс, і у фільмі "Барабанна дріб".

У 2003 році Зої зіграла піратку Анну-Марію у картині "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини".

У квітні 2013 року вона підтвердила, що буде зніматися у фільмі "Вартові Галактики" в ролі Гамори.

Також Салдана зіграла роль у продовженні фільму "Аватар", прем'єра якого відбудеться у 2022 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL: