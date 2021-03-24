Зірка "Аватара" знялася в українського фотографа. Фото

Софія Ковнір Люди 19:48, 24.03.2021 Оновлено: 21:22, 24.03.2021

42-річна голлівудська актриса Зої Салдана поділилася з шанувальниками серією знімків, які зробила українська фотографиня Саша Самсонова, що проживає в США.

Відповідні фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram. Вона знялася у фотосесії для американського журналу про моду Flaunt Magazine (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Під час зйомки Салдана з'явилася в декількох стильних вбраннях від Alexander Vauthier, Louis Vuitton, Saint Laurent, 1 Moncler Jw Anderson, топі і брюках Givenchy, топі Prada і синьому твідовому костюмі Chanel.

Зої Салдана знялася у новій фотосесії
Instagram/Зої Салдана
Салдана знялася у фотосесії для американського журналу про моду Flaunt Magazine
Instagram/Зої Салдана
Під час зйомки Салдана з'явилася в декількох стильних вбраннях
Instagram/Зої Салдана

В інтерв'ю виданню актриса поскаржилася на расизм і зізналася, що часто стикалася з відмовами через колір шкіри.

42-річна голлівудська актриса Зої Салдана показала нові фото
Instagram/Зої Салдана
42-річна голлівудська актриса Зої Салдана у стильному брендовому вбранні
Instagram/Зої Салдана

Фотографиня Самсонова на своїй сторінці в Instagram зазначила, що була рада співпрацювати з "красивою, неймовірно талановитою і надихаючою" Салданою.

Салдану сфотографувала українська фотографиня Самсонова
Instagram/Зої Салдана
Салдана засвітилася у стильній фотосесії
Instagram/Зої Салдана
Салдана поділилася з фанатами новими знімками
Instagram/Зої Салдана

  • Зої Салдана – американська актриса і танцівниця. У 2002 році вона з'явилася в мелодрамі "Перехрестя", де зіграла разом з Брітні Спірс, і у фільмі "Барабанна дріб".

  • У 2003 році Зої зіграла піратку Анну-Марію у картині "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини".

  • У квітні 2013 року вона підтвердила, що буде зніматися у фільмі "Вартові Галактики" в ролі Гамори.

  • Також Салдана зіграла роль у продовженні фільму "Аватар", прем'єра якого відбудеться у 2022 році.

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