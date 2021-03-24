Звезда 'Аватара' снялась у украинского фотографа. Фото

42-летняя голливудская актриса Зои Салдана поделилась с поклонниками серией снимков, которые сделала украинский фотограф Саша Самсонова, проживающая в США.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Она снялась в фотосессии для американского журнала о моде Flaunt Magazine (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Во время съемки Салдана появилась в нескольких стильных нарядах от Alexander Vauthier, Louis Vuitton, Saint Laurent, 1 Moncler Jw Anderson, топе и брюках Givenchy, топе Prada и синем твидовом костюме Chanel.

В интервью изданию актриса пожаловалась на расизм и призналась, что часто сталкивалась с отказами из-за цвета кожи.

Фотограф Самсонова на своей странице в Instagram отметила, что была рада сотрудничать с "красивой, невероятно талантливой и вдохновляющей" Салданой.

Зои Салдана – американская актриса и танцовщица. В 2002 году она появилась в мелодраме "Перекрестки", где сыграла вместе с Бритни Спирс, и в фильме "Барабанная дробь".

В 2003 году Зои сыграла пиратку Анну-Марию в картине "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины".

В апреле 2013 года она подтвердила, что будет сниматься в фильме "Стражи Галактики" в роли Гаморы.

Также Салдана сыграла роль в продолжении фильма "Аватар", премьера которого состоится в 2022 году.

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