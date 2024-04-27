Звезда 90-х Евгения Власова, не желавшая возвращаться в шоу-бизнес, неожиданно выпустила новый сингл и покорила фанатов

Украинская певица Евгения Власова, которая была на пике популярности в конце 90-х годов, но из-за проблем со здоровьем покинула сцену, неожиданно ворвалась в шоубиз с новым синглом. Звезда рассказала, что не планировала снова петь в поп-жанре, но один судьбоносный момент заставил ее записать лирический трек "Любовь підкорює".

Фрагмент с клипом артистка обнародовала в своем Instagram, а в комментариях ее поклонники пришли в восторг. Некоторые из них годами ждали музыкального возвращения певицы.

"Все неслучайно в жизни! Я даже и не собиралась записывать такие песни, потому что уж очень отошла от поп-песен в сторону медитативной музыки. Но как-то в telegram-канале из общей рассылки эта песня открылась на моем телефоне. Я до сих пор не понимаю, как. И заставила меня заплакать и почувствовать желание записать ее. Потому что в ней я почувствовала то, что есть в моем сердце, и то, кто такая женщина в этом мире на самом деле", – написала Евгения Власова.

Нежный голос артистки покорил ее слушателей. Многие надеялись, что несмотря на изменение направления творчества и прошлые проблемы, исполнительница порадует их новой песней.

"Наконец-то ты спела! Я очень много лет ждала, что ты будешь петь снова", "Наконец-то мы дождались этого", "У вас точно есть эликсир молодости. Невозможно выглядеть как 20 лет назад", – написали в комментариях.

Текст создала не Власова, а известный автор Олеся Гаевская, которой артистка выразила благодарность.

"Именно в этой песне я почувствовала, как ее автор сумела вложить все смыслы сакральной силы женщины", – поделилась знаменитость.

Ранее OBOZ.UA писал, что популярность и изнурительный график отразились на желании артистки выступать. Однажды она заявила, что в шоу-бизнесе ей просто некомфортно, а также пожаловалась на панические атаки.

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