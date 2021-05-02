Певица Евгения Власова призналась, почему покинула сцену

Украинская певица Евгения Власова, которая после долгого перерыва впервые выступила на сцене "Голосу країни", назвала причину, из-за которой не собирается возвращаться в шоу-бизнес.

По словам Власовой, она не планирует вновь выходить на сцену из-за того, что ей там не комфортно. Звезда заявила, что хочет заниматься тем, что ей по душе, рассказала в интервью для программы "Светская жизнь".

"Мне неуютно в шоу-бизнесе, да, честно. Я не готова делать то, что нужно. Я хочу делать то, что я хочу", – рассказывала Евгения.

Кроме того, знаменитость призналась, что она уже давно страдает паническими атаками. Более того, певица заявила, что она человек невротического склада.

"Я очень все чувствую, и мое тело дает такие реакции колоссальные, что только йога и помогает. Медитация вытащила меня из очень тяжелых и депрессивных состояний. Это помогло справиться с паническими атаками и со стрессами, которые возникли один за другим", – говорила артистка в интервью.

Коротко о знаменитости:

Евгения Власова – украинская певица, бывшая супруга Дмитрия Костюка.

Участница музыкально-развлекательного шоу "Народная звезда". Модель, с 2008 по 2010 год лицо дома моды Юлии Айсиной.

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