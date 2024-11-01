Ани Лорак отказали в российском гражданстве: названа причина

Певице Ани Лорак, которая продолжает развивать карьеру в РФ и молчит о кровавой войне на Родине, отказали в российском гражданстве. Заявление предательницы отклонили из-за ее финансовых проблем.

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Как рассказал блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на инсайдеров, отказ в документе Лорак россияне также объяснили деятельностью ее брата, о чем она соврала при обращении. Из-за проблем с гражданством артистка не может строить бизнес в России на собственное имя, ведь она будет вынуждена платить повышенный процент налогов, как все иностранцы.

"Она в России уже не может иметь бизнес на собственном имени. От нее просто не принимают заявления, только ИП, как для иностранцев, с повышенным процентом налогов. Она брала консультацию, как получить гражданство Израиля. Сейчас она хочет получить вид на жительство в Испании", – рассказал Беспалов.

Напомним, в конце сентября 2024 любимый певицы, испанец Исаак Вижраду, сделал предложение звезде. Иностранец, называющий себя потомком африканских шаманов, сделал сюрприз на ее 46-й день рождения. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Ани Лорак на интервью случайно перешла на украинский язык и истерически расхохоталась над этим. Видео – смотрите здесь.

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