Скандал с обвинением "Золотого века" в плагиате получил продолжение

Обвинившая "Золотой век" в плагиате своего изделия ювелир Валерия Гузема заявила, что как доказательство своей правоты компания предоставила фото кольца с биркой другой фирмы – ООО "Південьзолото".

Женщина намерена судиться с "Золотым веком". Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в среду, 14 апреля.

По ее словам, уставный капитал "Південьзолото" составляет 100 гривен, а указанная компания зарегистрирована на квартиру, "а не на юридическое лицо, с которым можно было бы выйти на диалог".

"А вам интересно, какой уставный капитал ювелирного завода "Золотой Век"? Тоже 100 гривен. Впрочем самое интересное, что этот "завод" тоже зарегистрирован на квартиру! На ту же квартиру", – отметила Гузема.

Кольцо с шестью шариками Facebook / Валерия Гузема

Напомним, что спор развязался вокруг кольца с шестью шариками. Гузема отметила, что это ювелирное изделие с элементами определенного диаметра, креплением и расстоянием между ними – "это ее творчество".

"Мое творение – запатентованное, узнаваемое и одно из моих первых", – написала она.

Ювелир также добавила, что в течение двух месяцев ждала реакции со стороны компании, но они игнорировали письма и обращения.

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Скриншот

Скриншот

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