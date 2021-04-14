Скандал зі звинуваченням "Золотого віку" в плагіаті отримав продовження

Дар'я Дурова Люди 20:59, 14.04.2021 Оновлено: 21:02, 14.04.2021

Ювелірка Валерія Гузема, яка звинуватила "Золотий вік" у плагіаті свого виробу, заявила, що як доказ своєї правоти компанія надала фото персня з биркою іншої фірми – ТОВ "Південьзолото".

Жінка має намір судитися із "Золотим віком". Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook у середу, 14 квітня.

За її словами, статутний капітал "Південьзолото" становить 100 гривень, а зазначена компанія зареєстрована на квартиру, "а не на юридичну особу, з якою можна було б вийти на діалог".

"А вам цікаво, який статутний капітал ювелірного заводу "Золотий Вік"? Теж 100 гривень. Втім, найцікавіше, що цей "завод" теж зареєстрований на квартиру! На ту ж квартиру", – зазначила Гузема.

Перстень із шістьма кульками
Facebook / Валерія Гузема

Нагадаємо, що суперечка виникла навколо персня з шістьма кульками. Гузема зазначила, що цей ювелірний виріб з елементами певного діаметру, кріпленням і відстанню між ними – "це її творчість".

"Моє творіння – запатентоване, впізнаване та одне з моїх найперших", – написала вона.

Ювелірка також додала, що протягом двох місяців чекала на реакцію з боку компанії, але вони ігнорували листи та звернення.

Скриншот
Скриншот
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