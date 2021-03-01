Золотой глобус-2021: стали известны победители кинопремии
В ночь на понедельник, 1 марта, в Лос-Анджелесе (США) состоялась 78-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус".
Из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятие прошло онлайн. Американской премией отметили лучшие фильмы, телешоу, а также звезд прошлого года, сообщает ВВС.Победители в области кино:
Лучший режиссёр – Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
Лучший сценарий – Аарон Соркин ("Суд над чикагской семёркой")
Лучший анимационный фильм – "Душа"
Лучший фильм (драма) – "Земля кочевников"
Лучший актёр – Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")
Лучшая актриса – Андра Дэй ("Соединённые Штаты против Билли Холидей")
Лучший фильм (комедия или мюзикл) – "Борат 2"
Лучший актёр – Саша Барон Коэн ("Борат 2")
Лучшая актриса – Розамунд Пайк ("Аферистка")Победители в области телевидения:
Лучший сериал (драма) – "Корона"
Лучший актёр – Джош О’Коннор ("Корона")
Лучшая актриса – Эмма Коррин, ("Корона")
Лучший сериал (комедия) – "Шиттс Крик"
Лучший актёр – Джейсон Судейкис, ("Тед Лассо")
Лучшая актриса – Кэтрин О’Хара ("Шиттс Крик")
Ранее OBOZREVATEL публиковал полный список номинантов на ежегодную премию "Золотой глобус 2021". Также читайте о том, как прошла церемония вручения Золотого глобуса в 2020 году.