Золотой глобус-2021: стали известны победители кинопремии

В ночь на понедельник, 1 марта, в Лос-Анджелесе (США) состоялась 78-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус".

Из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятие прошло онлайн. Американской премией отметили лучшие фильмы, телешоу, а также звезд прошлого года, сообщает ВВС.

Лучший режиссёр – Хлоя Чжао ("Земля кочевников")

Лучший сценарий – Аарон Соркин ("Суд над чикагской семёркой")

Лучший анимационный фильм – "Душа"

Лучший фильм (драма) – "Земля кочевников"

Лучший актёр – Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")

Лучшая актриса – Андра Дэй ("Соединённые Штаты против Билли Холидей")

Лучший фильм (комедия или мюзикл) – "Борат 2"

Лучший актёр – Саша Барон Коэн ("Борат 2")

Лучшая актриса – Розамунд Пайк ("Аферистка")

Лучший сериал (драма) – "Корона"

Лучший актёр – Джош О’Коннор ("Корона")

Лучшая актриса – Эмма Коррин, ("Корона")

Лучший сериал (комедия) – "Шиттс Крик"

Лучший актёр – Джейсон Судейкис, ("Тед Лассо")

Лучшая актриса – Кэтрин О’Хара ("Шиттс Крик")

Ранее OBOZREVATEL публиковал полный список номинантов на ежегодную премию "Золотой глобус 2021". Также читайте о том, как прошла церемония вручения Золотого глобуса в 2020 году.