Знают секрет вечной молодости? Пять знаменитостей, которые совсем не постарели за 20 лет. Фото тогда и сейчас

Какое бы влияние не имели всемирно известные персоны, остановить время и оставаться вечно молодыми они не способны. Правда, есть категория знаменитостей, которые, кажется, продали душу дьяволу взамен на то, чтобы никогда не стареть. Более того, некоторые из них сегодня выглядят даже лучше, чем 20 лет назад.

Видео дня

Сегодня OBOZREVATEL предлагает поговорить о некоторых из таких звезд. Эти селебрити практически не изменились со старта своей карьеры, но при этом они не злоупотребляют пластикой, как могут подумать многие.

Мила Кунис, 39 лет

Актриса родом из Черновцов начала сниматься еще в детстве, а широкая известность к ней пришла в 15-летнем возрасте после выхода сериала "Шоу 70-х". Сейчас Миле Кунис 39 лет, но она практически не изменилась со старта своей карьеры. Миниатюрный силуэт, изящная фигура и подтянутое лицо не позволяют дать звезде больше 25-ти. Добавим, что Кунис – мама двоих детей, которых она родила от коллеги Эштона Кутчера.

Джаред Лето, 51 год

А об этом актере буквально все говорят: "Продал душу дьяволу за вечную молодость". И если между первым и вторым фото еще можно найти отличия (а они были сделаны в 2000 и 2023 годах соответственно), то за последние 10 лет Джаред Лето совсем не поменялся. В сети часто шутят, что сейчас обладатель "Оскара" выглядит моложе, чем в 2010-м. И это действительно так.

Рианна, 35 лет

В 17 лет Рианна выпустила свой первый альбом Music of the Sun, который разошелся тиражом 2 млн экземпляров. С тех пор она сумела стать одной из самых известных и влиятельных артисток в мире, а еще самой богатой женщиной-музыкантом. Сейчас знаменитости 35 и она ждет своего второго ребенка от рэпера ASAP Rocky.

Адам Левин, 44 года

Группа Maroon 5, фронтменом которой является Адам Левин, выпустила свой первый альбом в 2002 году, а в 2004-м музыкант и его коллектив стали широко известны благодаря хиту She Will Be Loved. Сейчас певец все так же популярен, а еще он практически не изменился внешне, чем восторгает своих фанов и особенно фанаток.

Бейонсе, 41 год

Обладательница "Грэмми", мегапопулярная певица, икона феминизма и мать троих детей – все это о 41-летней Бейонсе, к регалиям которой также можно приписать вечно молодую внешность. Слава пришла к артистке еще в 1990 году, когда она была солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child.

Как писал OBOZREVATEL, на днях в Украину с рабочим визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Ель со своей супругой Ким Кон Хи, которая поразила украинцев своей внешностью. Через несколько месяцев первой леди исполнится 51 год, но никто не даст ей больше 20-ти!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!