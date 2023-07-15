'Такая красивая. Вау': 50-летняя первая леди Республики Корея поразила внешним видом во время исторического визита в Украину

50-летняя первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи поразила украинцев внешним видом во время исторического визита в Украину. Пользователи сети обсуждают, что жена лидера страны Юн Сок Йоля совсем не выглядит на свой возраст.

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Увидев ее впервые, сложно догадаться, что Ким Кон Хи через несколько месяцев исполнится 51 год. Восторженные комментарии появились в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Лица первой леди Республики Корея не коснулись морщины, а ее фигура осталась такой же стройной, какой была в юности.

"Первая леди Кореи так красива. Вау", "Жене президента Кореи 50 лет, а выглядит на 25. Хороша", "Президент Республики Корея Юн Сок Йоль и первая леди Ким Кон Хи в Киеве. Да-да, все правильно. 50 лет", – выразили свое восхищение пользователи.

Первая леди Украины Елена Зеленская тепло встретила Ким Кон Хи и обсудила с ней потенциальное сотрудничество. В частности, относительно сохранения украинского культурного наследия. По словам супруги президента Украины, первая леди Кореи заинтересована в помощи и поддержке украинцев.

Отметим, что визит лидера Южной Кореи в Украину – историческое событие, поскольку это первый приезд президента этой страны в истории наших дипломатических отношений. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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