Марго Робби, Эмма Робертс и другие звездные шатенки, которые удачно перекрасились в блондинок

Знаменитые красавицы Кира Найтли, Леди Гага, Кэти Перри и Линдси Лохан в юности часто красили, наращивали пряди, делали химические завивки и горячие укладки. Теперь им приходится платить за это здоровьем фолликул и кожи головы. А чтобы выпадение волос не заметили фанаты, эти звезды носят парики.

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Такой печальный опыт не убедил других знаменитостей беречь волосы. Свой от природы темный цвет они начали красить в разные оттенки белого. Стоит признать, что новый имидж им невероятно подходит. Подробнее об этих перевоплощениях читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Эмма Робертс

Американская поп-певица и актриса Эмма Робертс благодаря блонду стала выглядеть более интересно и аристократично. Это результат контраста между шоколадными бровями и светлыми волосами. Обратите внимание, что колористы Эммы оставляют немного темных корней, и наносят краску нескольких оттенков.

2. Скарлетт Йоханссон

Американская актриса, певица, модель и политическая деятельница Скарлетт Йоханссон от природы имеет светло-русые волосы, которые долгое время красила в более темный оттенок. Однажды стилисты подсказали звезде, что шоколадный цвет "состаривает" и не подчеркивает выразительные глаза. Со светлыми волосами актриса стала выглядеть благороднее. К тому же смена имиджа помогла Скарлетт достичь больших высот в карьере.

3. Дженнифер Лоуренс

Американская актриса Дженнифер Лоуренс не так давно тоже решила освежить образ: покрасила волоcы в блонд. Если с темными прядями она выглядела мрачнее и старше, то сейчас "помолодела" и стала более женственной.

4. Марго Робби

Австралийскую актрису Марго Робби мало кто помнит темноволосой, но такой период был в ее жизни. Со временем звезда перекрасилась в блондинку, и стала получать многочисленные предложения от режиссеров. Теперь Марго – одна из самых востребованных актрис.

5. Майли Сайрус

Американская поп-певица и киноактриса Майли Сайрус от природы темноволосая. После завершения съемок в ситкоме "Ханна Монтана" решила сменить имидж, чтобы не стать звездой одной роли. Девушка перепробовала разные оттенки (желтый, рыжий и платиновый), но остановилась на блонде.

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