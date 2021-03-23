От 7 до 32 лет разницы: звездные пары, в которых жена намного старше мужа

Современное общество уже давно отказалось от стереотипов. Женщины не выбирают мужчин, чтобы обязательно были выше ростом, а мужчины женятся не на молодых и "глупеньких", а на девушках постарше.

Так, все чаще создаются семьи, в которых жена старше мужа. OBOZREVATEL решил рассказать о звездных парах с разницей в возрасте, которые создали крепкие браки по любви.

1. Ева Мендес и Райан Гослинг. Разница 7 лет

Райану Гослингу только 40 лет, а вот его супруга скоро будет готовиться отмечать 50-летие. Но несмотря на это, их брак можно назвать крепким. После встречи на съемках фильма "Место под соснами" Райан и Ева не захотели расставаться даже на короткое время. В этом году звездные супруги будут отмечать 10-ю годовщину свадьбы.

2. Анна Седокова и Янис Тимма. Разница 10 лет

38-летней певице абсолютно безразлично, что подумала о ней общественность после того, как Янис Тимма бросил молодую жену с ребенком и женился на Анне. Они влюбились так сильно, что даже существенная разница в возрасте их не смутила. Пара отпраздновала свадьбу в сентябре прошлого года.

3. Лиза Боне и Джейсон Момоа. Разница 12 лет

Актеры вместе уже пятый год. Джейсон в таком восторге от жены, что однажды, когда на улице прохожий сказал ему: "У тебя горячая жена", звезда прокричал в ответ "Да, черт возьми!" Тем не менее, фанатов "Аквамена" и Кхала Дрого из "Игры престолов" смущает то, что их кумир выбрал себе в жены женщину, намного старше его.

4. Дебора Ли-Льюис и Хью Джекман. Разница в возрасте 14 лет

52-летний актер и один из самых сексуальных мужчин планеты женат на женщине, которая старше его на 14 лет. По словам самого Джекмана, он влюбился в Дебору с первого взгляда еще в 1995 году. Сейчас они – самая стабильная пара Голливуда. И несмотря на то, что у жены не получилось выносить ребенка Хью, звезда "Людей Икс" и спустя десятки лет после свадьбы смотрит на жену таким влюбленным взглядом, будто они только вчера познакомились.

5. Тильда Суинтон и Сандро Копп. Разница в возрасте 18 лет

Андрогинная внешность 60-летней Тильды Суинтон позволяет ей скрывать свой настоящий возраст и не выглядеть намного старше своего 43-летнего избранника. И несмотря на то, что разница в возрасте существенная, их союз только крепчает с каждым днем. Тильда и Сандро обожают ходить на свидания и гулять вместе по вечерам, обсуждая новые проекты.

6. Алла Пугачева и Максим Галкин. Разница в возрасте 27 лет

Одна из самых скандальных пар российского шоу-бизнеса – Алла Пугачева и Максим Галкин. В их любовь никто сначала не мог поверить, ведь примадонна была замужем за Филиппом Киркоровым и, более того, она на 27 лет старше молодого Галкина. Тем не менее уже в 2008 году они перестали скрывать свои отношения и начали появляться вместе на публике, а в 2011 году поженились.

7. Джоан Коллинз и Перси Гибсон. Разница в возрасте: 32 года

Звезда сериала "Династия" вышла замуж в пятый раз в своей жизни за мужчину, который намного младше ее. Им стал театральный менеджер Перси Гибсон, который моложе Джоан на целых 32 года. Сейчас Джоан Коллинз 87 лет, а ее мужу – 56. На вопросы о разнице в возрасте актриса отшучивается: "Если он умрет раньше меня, то я ничего не смогу поделать".

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