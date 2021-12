5 фактов о роковой женщине Марлен Дитрих, которые вы могли не знать

27 декабря 120 лет назад родилась американская и немецкая артистка, femme fatale ("роковая женщина") мирового кинематографа Марлен Дитрих. У нее были тысячи трендовых костюмов, сотни шляп, десятки успешных ролей в картинах и немало любовников. В 1931 году Марлен стала первой немецкой актрисой, номинированной на "Оскар" (за роль в фильме "Марокко").

В одном из своих интервью звезда сказала: "Если бы я могла прожить жизнь снова, – повторила бы те же ошибки. Но раньше, чтобы как можно дольше ощущать их последствия". Итак, OBOZREVATEL собрал ключевые факты из жизни величайшей актрисы.

Первые шаги Дитрих к звездному будущему

Еще в начальной школе Марлен увлекалась музыкой: она училась играть на лютне (струнный щипковый музыкальный инструмент с ладами на грифе) и скрипке. И уже в 16 лет впервые выступила на сцене.

В связи с Первой мировой войной Дитрих пришлось переехать из Берлина в пансионат в Веймаре. Там она, несмотря на внутреннюю тревогу, продолжала играть и развиваться как скрипачка.

В 1922 году девушка играла в составе оркестра, занимавшегося озвучкой немого кино. Но надолго не задержалась в этой компании. Причина довольно забавная: артистку выгнали за то, что она слишком красива и отвлекает других музыкантов.

Как Дитрих стала актрисой

Во время игры в оркестре Марлен посмотрела немало фильмов. Наблюдая за талантливыми актерами, она поняла, что хочет большего, чем просто заниматься музыкой – стать одной из экранных героинь. Дальше девушка поступает в актерскую школу Макса Рейнхардта. Там, кроме основных занятий, она приходила на индивидуальные – к директору учебного заведения Бертольду Хельду.

Параллельно с актерским мастерством Дитрих училась танцам и хореографии. Чуть позже начала прокачивать и вокальные данные. Свои композиции звезда исполняла в кабаре, которые записывала и выпускала сборниками на пластинках. Одни из самых известных хитов певицы – "Ich hab' noch einen Koffer in Berlin", "Lili Marlene", "La Vie en Rose" и "Where Have All The Flowers Gone".

В 1923 году Марлен дебютировала в кино – сыграла в ленте "Таковы мужчины". Далее до 1927 года ей доставались только эпизодические роли. Например, в картине "Трагедия любви". Благодаря неутомимому труду и постоянному усовершенствованию талантов, девушку пригласили сыграть главную роль в фильме "Кафе Электрик".

Через год ей поступило еще одно предложение – главная роль в ленте "Целую вашу руку, мадам". Не менее успешной стала работа Дитрих в картине "Голубой ангел". Эта психологическая драма быстро стала популярной: слова экранных персонажей "разошлись" на цитаты, а песни многочисленные зрители изучали наизусть. В 1930 году звезда появилась в фильме "Марокко" в нетривиальном для того времени мужском стиле.

Марлен снималась в кино на двух языках – немецком и английском. Благодаря этому ей удалось взойти на мировой кинематографический Олимп и стать узнаваемой для большой зрительской аудитории.

Один мужчина и десятки любовников Марлен

Официально Дитрих вышла замуж один раз. Будущего мужа – помощника режиссера Рудольфа Зибера – встретила во время съемок в фильме "Трагедия любви". Тогда он был в отношениях и помолвлен с другой. Это не остановило Марлен закрутить роман. Через год любовники справили свадьбу, а позже стали родителями дочери Марии Ривы.

После рождения ребенка звезда уже не испытывала в браке ту страсть, которая была раньше. Когда малышке исполнилось 2 месяца, – супруги решили жить отдельно, но официально не развелись.

У замужней артистки было немало любовников. Все они – из высокого социального статуса и знамениты. К примеру, актер Эррол Флинн, драматург Джордж Бернард Шоу, 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди, писатели Эрих Мария Ремарк и Эрнест Хемингуэй, актеры Джон Гилберт, Гэри Купер и Фрэнк Синатра.

Вкратце о некоторых из романов Марлен Дитрих

Джозеф фон Штернберг

Во время первой встречи в кабаре продюсер и режиссер раскритиковал Марлен: назвал ее неумехой с толстыми бедрами и курносым носом. Позже он нашел способ, как можно "скрыть" широкие скулы и втянутые щеки – во время съемок освещение должно было падать сверху. Так образ Дитрих прозвали декадентским изяществом.

Благодаря Джозефу актрисе досталась роль в фильме "Голубой ангел". Тогда же она стала его любовницей. В Голливуде звезду называли "miss legs", потому что у нее были длинные ноги, на которых Штернберг в своих кинолентах постоянно акцентировал внимание.

Эрих Мария Ремарк

Осенью 1937 года актриса сидела в венецианской кофейне вместе с одним из своих любовников. Далее к ним подошел писатель со словами: "Позвольте представиться: Эрих Мария Ремарк". Марлен сказала, что он выглядит слишком молодо как для человека, написавшего одну из лучших современных книг. Речь шла о романе "На Западном фронте без изменений". Ее поразил ответ нового знакомого: "Вероятно, я написал эту книгу для того, чтобы однажды услышать от вас эти слова".

В этом же году актриса и Эрих закрутили роман. Мужчина нежно называл Дитрих Пумой, а ее номера в отелях "засыпал" белой сиренью. Пара все лето провела на курорте во Франции. Это вдохновило Ремарка на написание книги "Триумфальная арка", в которой главные герои стали прообразами Марлен и самого писателя.

Со временем актрисе стало скучно в этих отношениях, и она начала встречаться с любовниками, среди которых были не только мужчины, но и лесбиянка из Америки. Ремарк готов был закрыть на это глаза и жениться на любимой. Его планы разрушила новость об аборте Дитрих: она забеременела от актера, с которым начала сниматься в новом фильме.

Эрих продолжил писать книгу, внося в сюжет изменения, а каждый вечер напивался. В 1943 году он написал актрисе письмо: "Всегда наступает момент, когда стоит остановиться. Итак – адью!". Спустя два года Ремарк опубликовал "Триумфальную арку".

О первом в кинематографе поцелуе двух женщин

В фильме "Марокко", который транслировали в 1930 году, Марлен сыграла роль Эми Джоли. Эта экранная героиня снялась в смокинге и поцеловалась с женщиной. Кстати, данная сцена была добавлена в кино по просьбе самой актрисы.

Также она позаботилась о цензуре: сначала решила взять у женщины цветок, поцеловать, а затем отдать растение актеру Гэри Куперу. Дитрих прокомментировала эту хитрость так: "Если цензоры уберут поцелуй, то появление в кадре цветка будет сложно понять зрителям".

Жизнь Марлен Дитрих в тени

До середины 50-х годов прошлого столетия Марлен снималась в кино. Дальше, до 1975 года, выступала на сцене. Успешная карьера оборвалась из-за несчастного случая: после выступления в Сиднее Дитрих спускалась по лестнице со сцены и сломала ногу. Она долгое время лечилась, так что решила окончательно прекратить публичную деятельность.

Последние 13 лет жизни актриса провела в Париже, в своей квартире. Женщина все это время злоупотребляла алкоголем, а с людьми поддерживала связь через телефон. 6 мая 1992 года, в 90-летнем возрасте, она ушла из жизни. Официальная версия смерти – нарушение функционирования сердца и почек.

