'Знаете, как мы его называем?' Известный хореограф рассекретил прозвище Влада Ямы, которое тот получил после бегства в США

Украинский хореограф-постановщик Илья Мирошниченко признался, осуждает ли Влада Яму, который в начале полномасштабного вторжения уехал с семьей в США и находится за границей до сих пор. Мирошниченко объяснил, почему Яме не удастся в случае возвращения в Украину восстановить свою былую популярность.

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В интервью OBOZ.UА балетмейстер также рассказал о Татьяне Денисове, которая с Владом Ямой работала в составе жюри популярного талант-шоу "Танцуют все!". Илья Мирошниченко был суперфиналистом восьмого сезона телепроекта.

"С Владом Ямой я был очень хорошо знаком, – говорит Мирошниченко. – После проекта мы пересекались. Не хочу и не буду осуждать выехавших из страны людей. У каждого на то есть свои причины. Меня удивляет другое: имея такую аудиторию в соцсетях, влияние на людей, медийность – это все же можно было бы успешно использовать в пользу нашего государства. Знаете, как мы его называем в нашем сообществе? Влад Майама. Я считаю, что для танцевального общества и для шоу-бизнеса в целом эта личность потеряна. У него уже нет доверия. И оно вряд ли появится. Потому что украинцы – народ с хорошей памятью. Конечно, мы сейчас говорим о сознательных представителях нации".

"Ну а госпожа Денисова для меня, в принципе, была потеряна еще с того момента, когда направилась в Россию, – продолжает Мирошниченко. – И я вообще не вижу смысла ее теперь упоминать в нашем публичном пространстве. Пожалуй, немногие знают, но 24 февраля 2022 года Таня находилась в Киеве, где принимала участие в съемках шоу "Танцы. World of Dance" для канала СТБ. То есть, она все видела и знает правду о войне".

Ранее OBOZ.UА писал, что телеведущий и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк предположил, есть ли будущее в украинском шоу-бизнесе у хореографа и телеведущего Влада Ямы, с которым много лет работал в жюри телешоу "Украина имеет талант".

Полное интервью с Ильей Мирошниченко читайте на OBOZ.UА здесь.

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