Знает три языка, считает себя 'серой мышью', а дед сделал из нее Человека. 5 фактов о Джозефине Джексон – всемирно известной порноактрисе из Украины

Украинская порноактриса Юлия Сенюк, более известная по сценическому псевдониму Джозефина Джексон, родилась в городе Золочев Львовской области, но известной стала на весь мир. Ее имя – одно из самых узнаваемых в своей сфере, а благодаря стараниям звезды фильмов для взрослых даже Джонни Синс, более известный как "Лысый из Brazzers", поддержал Украину в сложные времена.

На днях актриса дала большое интервью, где откровенно рассказала о своей жизни и поделилась малоизвестными фактами по биографии. OBOZ.UA решил познакомить читателей поближе с украинкой, которая бросила силы на помощь украинским военным.

Воспитанием занимался дедушка

Родители Юлии Сенюк, когда она была маленькой, поехали во Львов, где вскоре развелись, бабушки переехали за границу, чтобы заработать на безбедную жизнь, поэтому воспитанием маленькой Юлии занимался дедушка. Он привил девушке черту самостоятельности, воспитал добрым и честным человеком.

Также старший родственник часто повторял будущей звезде, что ей нужно хорошо учиться и полагаться только на себя, что помогло актрисе стать независимой ни от кого.

Имеет высшее образование

Бабушки и родители настояли, чтобы Юлия Сенюк получила высшее образование, хотя сама она была уверена в его ненужности. Чтобы угодить родственникам, украинка получила диплом по специальности "Международные экономические отношения", а затем окончила магистратуру. Как и ожидалось, жизнь с экономикой она так и не связала.

Любит актерство

Работа в порноиндустрии часто ассоциируются исключительно со сьемками интимных сцен, но Джозефина Джексон по своему опыту знает, что актерский талант среди ее коллег тоже высоко ценится.

Именно эти сцены, которые иногда снимаются много часов, приносят большую радость украинке. "Мне нравится первая часть, нравится играть как актриса и исполнять роли, которые от меня ожидают", – подчеркнула Юлия Сенюк.

Знает три языка

В свои 29 лет уроженка Львовщины знает три иностранных языка – французский, английский и польский. Первый она учила самостоятельно, влюбившись во француза, но чаще всего пользуется именно знаниями второго.

Чувствует себя "серой мышью"

"Джозефина Джексон может быть и игрива, и все, что хотите, а в жизни я совсем другая. Я такая тихая, спокойная, "серая мышь", – описала себя актриса.

Она призналась, что тяжело идет на первые шаги, редко проявляет инициативу и хорошо знакома с ревностью, хотя сейчас научилась доверять партнеру. Юлия Сенюк не любит, когда на нее обращают внимание, а также комплексует из-за большой груди и мимических морщин.

Ранее OBOZ.UA писал, что Джозефина Джексон расплакалась, рассказывая историю военного-героя, потерявшего ноги на войне. Сейчас она помогает осуществить мечту бойца.

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