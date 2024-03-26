'Он не успеет...' Украинская порноактриса Джозефина Джексон расплакалась во время интервью, вспоминая военного, потерявшего ноги на войне

Украинская порноактриса Юлия Сенюк, известная под псевдонимом Джозефина Джексон, расплакалась, рассказывая историю военного-героя, потерявшего ноги на войне с россиянами. Боец мечтает до 1 сентября встать на протезы, чему очень хочет поспособствовать звезда фильмов для взрослых.

Актриса и волонтер дала волю эмоциям во время интервью с ведущим Алексеем Сухановым. Он спросил, помнит ли Юлия Сенюк разговор с военным, который произвел на нее самое сильное впечатление.

Еще не начав рассказывать, по щекам актрисы потекли слезы. Она призналась, что только упоминание об одном из военных может растрогать ее. Имя этого героя – Артем Дудченко.

"Меня растрогало, что один парень без ног, имеющий маленькую дочь, хочет 1 сентября отвести ее на своих ногах, а не на коляске. Мне очень хочется ему помочь. Понимаю, что у него еще нет протезов, и, скорее всего, он этого не сделает, потому что только на протезах нужна очень долгая реабилитация. До 1 сентября он, скорее всего, не успеет", – утирая слезы, сказала Джозефина Джексон.

Артистка подчеркнула, что пытается как можно чаще вспоминать героя и собирать для него деньги. Он и сам не сидит на месте, занимается спортом и готовится к тому, чтобы стать на протезы.

Юлия Сенюк также призналась, что считает себя очень сентиментальным человеком. Иногда ей приходится тратить много времени на то, чтобы записать видео о военных, ведь звезде трудно сдержать слезы.

С бойцами она общается регулярно. Один из реабилитационных центров даже хочет сделать актрису амбассадором, ведь она иногда приезжает к восстанавливающимся после ранений ветеранам войны, и рассказывает об их пути обществу.

Ранее OBOZ.UA писал, что Джозефина Джексон устроила фотосессию с защитниками Украины, потерявшими на поле боя конечности. Полученные кадры станут календарем, денежные средства от продаж которого будут переданы для реабилитации и протезирования.

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