Злате Огневич – 36. С кем у певицы был роман и почему ей никак не удается выйти замуж

Украинская исполнительница Злата Огневич 12 января отмечает день рождения. Певице исполнилось 36 лет. Сейчас красавица из Крыма находится на пике популярности благодаря участию в шоу "Холостячка", где она искала любовь.

Однако Злате не удалось завести искренние отношения, и со своим избранником Андреем Задворным она разошлась. Теперь ее сердце свободно. OBOZREVATEL вспомнил все романы Огневич и разобрался, почему у нее не складываются отношения с мужчинами.

Роман с политиком

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С 2014 по 2015 год Огневич была народным депутатом Украины от Радикальной партии Олега Ляшко. В период своей политической деятельности артистка крутила роман с главой Администрации одного из бывших президентов Украины. Об этом рассказали в передаче "Світське життя". В документах даже зафиксировано, что они вместе летали на чартере.

Впрочем, Злата открестилась от этого романа и сказала: если бы у нее был такой влиятельный любимый, то у певицы бы была большая квартира и элитное авто.

Отношения с абьюзерами

Злата Огневич встречалась с бойцом ООС, который регулярно ездил на фронт. Звезда рассказывала, что он не хотел развиваться. Пара жила, словно итальянская семья, и постоянно ссорилась. Возлюбленный однажды поднял на нее руку, и певица решила его бросить в 2016 году.

Перед проектом "Холостячка" у Златы Огневич не было отношений целый год. До этого она встречалась с парнем, который ее унижал и критиковал внешность. Мужчине не нравилось, что певица возвращалась с концертов и студии звукозаписи ночью, поэтому избранник поставил выбор: либо любовь, либо карьера.

Свидание с Андреем Хлывнюком

В интервью Злата Огневич призналась, что выкрасила волосы в светлый цвет, потому что у нее разбитое сердце, и она не хочет, чтобы ее прежний образ напоминал о неудачных отношениях. Звезда призналась, что несколько раз ходила на кофе с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. Злата полагала, что он предложит ей дуэт, однако музыкант уже записал песню с другой звездой.

Отношения с Андреем Задворным

В финале шоу "Холостячка-2" Злата Огневич выбрала бизнесмена Андрея Задворного, который занимался изготовлением деревянных игрушек. Певица призналась ему в любви и приняла предложение руки и сердца. После проекта их отношения длились всего полтора месяца. Задворный бросил Злату. После слов мужчины Огневич "хотелось умереть". В пост-шоу она сравнила эту боль со смертью любимого человека.

Экс-бойфренд поливал ее грязью, а Злата в Instagram заявила, что больше его не любит. Огневич встретила Новый год в компании участника шоу "Холостячка" Максима Тарапаты и призналась, что готова к новым отношениям.

Почему не складывается личная жизнь

По словам Огневич, у нее не складываются отношения с мужчинами, потому что она артистка. Парни не могут принять, что исполнительница пропадает на съемках и гастролях. Кроме этого, из-за прежних абьюзивных отношений у нее остались комплексы по поводу фигуры.

Бывший называл звезду неудачницей и бесталанной, а также говорил, что ее ужасный голос никому не нужен. Исполнительница вспоминает, что ее тело тоже критиковали. Экс-любимый говорил, что она толстая и неловкая коротышка. Поэтому Злата до 35 лет не фотографировалась обнаженной и даже в белье из-за комплексов.

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