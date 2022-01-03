Злату Огневич раскритиковали в сети за образ 'кошечки': расставила ноги и открыла рот

Украинскую певицу и главную героиню второго сезона шоу "Холостячка" Злату Огневич жестоко раскритиковали в сети за новые фото. Звезда опубликовала серию сексуальных снимков, которые поклонники посчитали вульгарными, а саму артистку нелепой. Досталось и фотографу – его заклеймили бездарностью и неудачником.

Такую негативную реакцию 35-летняя знаменитость получила под кадрами, которые опубликовала на личной странице в Instagram. Яркий образ показался подписчикам слишком дерзким для Златы, поэтому они бесцеремонно высказывали свое недовольство касательно фотосессии.

На снимках вокалистка позирует в ярком корсете мандаринового цвета, который отчетливо подчеркивает ее талию. Соблазнительности образу придают черные латексные лосины и ботильоны с острым носком на шпильке. Зону декольте украшает массивное ожерелье с камнями. Изюминкой стали необычный макияж глаз и укладка волос с мокрым эффектом.

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"Кошечки мои любимые! Всех с Новым годом", – поздравила Огневич фанатов.

Певица показала себя со всех сторон: сидя на корточках в дерзкой позе и выгибая спину.

Не все поклонники оценили соблазнительную фотоссесию Огневич. В комментариях сложно не наткнуться на оскорбления образа исполнительницы и работы фотографа.

"Расставила ноги и открыла рот", "Ужас", "Круто, что Злата не боится публиковать даже неудачные фото", "Более нелепых фото я не видела", "Кадры ни о чем. Здесь вы явно не кошечка", "Выглядит как пошлятина", "Ох и позы, фотографа на мыло", "Очень фу", – писали комментаторы.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица и телеведущая. Родом из Мурманска (Россия). Представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году. Была участницей латино-бэнда, а также вокалисткой Государственного ансамбля песни и пляски ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Злата Огневич устроила фотосессию в откровенном платье. Артистка с глубоким декольте позировала на кровати в гостиничном номере.