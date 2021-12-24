Злата Огневич показала свою квартиру, где они прятались с Андреем Задворным

Украинская певица и главная героиня романтического реалити "Холостячка-2" (СТБ) Злата Огневич показала свои апартаменты, в которых они скрывались с победителем шоу Андреем Задворным до того, как зрители увидели финальную серию. Квартира исполнительницы очень светлая и "девчачья" с розовыми стенами и большой гардеробной комнатой.

Часть своего жилья звезда показала в Instagram- stories, когда демонстрировала подписчикам одежду. К Злате пришла стилистка, которая помогла ей выбросить ненужные наряды и создать стильные образы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спальня самой известной "холостячки" Украины выглядит уютно и просторно. Дополнительный свет помещению добавляют панорамные окна и светлая мебель. В самом центре расположена "кровать" певицы, которой служит обычный широкий матрас.

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Стены в комнате покрашены в нежно-розовый цвет, а на некоторых есть абстрактные узоры синего, фиолетового и голубого оттенков.

Вместо дивана в комнате Златы есть уютное место у окна. Туда она положила подушки, одеяла и другие мягкие элементы, чтобы сделать подоконник пригодным для отдыха.

В холодные дни артистка греется с помощью обогревателя, который она поставила между кроватью и окном.

В спальне Огневич есть много вазонов и безделушек для уюта. Например, прямо у окна расположены полочки с книгами, а на белом комоде бутылочки с парфюмерией, свеча и цветы.

Главная гордость жилья исполнительницы – просторный гардероб с большим количеством полок. Кроме отдельной комнаты с нарядами, у Златы есть гигантский деревянный шкаф с полками для одежды.

Также у звезды есть место, где она примеряет свои наряды и снимает stories – уголок с зеркалами в полный рост. Там можно увидеть свой образ со всех ракурсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Злата живет в одном из самых элитных ЖК Киева "Новопечерские липки". Сама артистка заявила, что жилплощадь ей подарили родители около семи лет назад после продажи недвижимости в Крыму.

Коротко о звезде:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица и телеведущая. Когда ей было 5 лет, семья переехала в Крым. Злата была участницей латино-бэнда, а также вокалисткой Государственного ансамбля песни и пляски ВСУ. На Евровидении-2013 выиграла третье место для Украины.