Огневич в Занзибаре, Никитюк в Трускавце: куда звезды улетели после новогодних корпоративов

После тяжелого предновогоднего графика украинские знаменитости традиционно отправились на отдых со своими семьями и не только. Телеведущая Леся Никитюк уже несколько дней поправляет здоровье в Трускавце, а певицы Злата Огневич и Надя Дорофеева улетели за границу.

Экзотическим отдыхом похвасталась также семья танцора Влада Ямы. OBOZREVATEL рассказал, куда полетели звезды после новогодних шоу и корпоративов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Главная героиня "Холостячки" рассказала, что впервые за два года организовала для себя полноценный отпуск, в котором она не будет участвовать в съемках и выступать. Местом отдыха исполнительницы станет солнечный африканский остров Занзибар.

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Несмотря на то, что Злату ждет долгий перелет с пересадками, она все равно счастлива, что уже совсем скоро будет нежиться на песчаных пляжах.

Супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес выбрали для себя отдых почти на другом конце планеты, а именно – в мексиканском городе Тулум. Влюбленные арендовали номер с видом на океан и уже наслаждаются теплой водой.

Еще одна пара, которая сейчас греется в максиканском Тулуме – танцор Влад Яма с женой. Интересно, что с самого начала семья планировала улететь в Майами, однако не успела на свой рейс из-за очередей.

На курорте супруги с детьми не только отдыхают на пляже, но и исследуют местную архитектуру и историю.

Однако это не единственные звезды, которые в этом году отдыхают на пляже Тулума. Туда же улетели артисты Настя Каменских и Алексей Потапенко с друзьями. Знаменитости занимаются спортом, танцуют и снимают контент для подписчиков.

Комик и актер коллектива "Квартал 95" Евгений Кошевой с женой также выбрали для незабываемого отдыха острова. Супруги уже успели обрадовать подписчиков солнечным кадром из Мальдив.

Отпуск в Украине выбрал немного звезд, но почти все они уехали в Карпаты. В частности, телеведущая Леся Никитюк уже несколько дней демонстрирует подписчикам свое лечение и спа-отдых в Трускавце.

А коллега Никитюк и ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая наслаждается катанием на лыжах и спокойствием Карпат в Буковеле с мужем – Юрием Горбуновым.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, сколько стоит выступление звезд в новогоднюю ночь. Самыми дорогими оказались певица Тина Кароль, исполнитель Монатик и шоувумен Оля Полякова.