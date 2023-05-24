Злата Огневич упала со сцены во время концерта: момент попал на видео

Известная украинская певица Злата Огневич на днях давала благотворительный концерт в Белой Церкви, что в Киевской области. Шоу не обошлось без конфузной и даже травмоопасной ситуации – артистка упала со сцены.

Видео дня

Это случилось в тот момент, когда Огневич исполняла свой хит "Зозуля". Фиаско попало на видео, которое распространили в TikTok.

Звезда, помимо того, что пела песню, еще и активно коммуницировала с залом. Она призывала зрителей подпевать знакомый припев. Обратившись в очередной раз к фанам, Огневич перецепилась через провода аппаратуры, которая стояла на сцене.

По выражению лица артистки, которое можно разглядеть на стоп-кадрах с видео, заметно, что она сама очень испугалась. К счастью, испугом все и закончилось. Серьезных травм знаменитость не получила, так что после падения продолжила петь.

Как сообщила автор видео в комментариях, после падения Огневич призналась, что такое в ее карьере произошло впервые.

Также в комментариях под видео поклонники поддержали любимицу. Они подчеркнули, что такая конфузная ситуация лишь стала доказательством, что Злата поет без фонограммы. А некоторые не смогли удержаться от шуток, поэтому оставляли: "Загадывайте желание – звезда упала", "Фраза "мене ти ой не спіймав" в этом треке очень уместна".

Как писал OBOZREVATEL, падением со сцены ранее также травмировалась певица Jerry Heil. После госпитализации она запостила видео, как падала в трехметровую оркестровую яму, и рассказала о своем самочувствии. После инцидента исполнительница потеряла сознание, а в больнице расплакалась.

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