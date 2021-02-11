Злата Огневич стала жертвой мошенника и 'попала' на 5 тысяч долларов

Украинская певица Злата Огневич со слезами на глазах заявила, что стала жертвой афериста, который от ее имени взял предоплату за рекламные услуги в размере 5 тысяч долларов (около 140 тысяч гривен).

Вероятно, теперь бренд потребовал от певицы предоставить рекламу или же вернуть деньги. Таким образом мошенник нанес вред репутации певицы и ее команды. Об этом знаменитость рассказала на странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Огневич, неизвестный человек взял от ее имени предоплату за рекламные услуги, которые якобы должна была сделать певица. Об инциденте артистка узнала спустя год.

"Я в полнейшем бешенстве!!! Мечтаю, чтобы в нашей стране воров наказывали, как когда-то в арабских странах: отрезали конечности, в зависимости от тяжести преступления. Очень много вопросов к данной ситуации! Почему я узнаю только сейчас? Что это – боязнь обратиться к артисту или непрофессионализм? Возможно, есть еще варианты. Мы с командой уже приступили к выяснению данной ситуации", – сказала Огневич.

Певица отметила, что планирует найти мошенника и заставить отвечать за свой поступок и за то, что ее имя "было смешано с грязью".

Знаменитость заявила, что эта ситуация также станет уроком для брендов и компаний, которые заказывают рекламные услуги у артистов. Огневич добавила, что нужно искать контакты звезд и выходить с ними напрямую на переговоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный российский исполнитель Сергей Лазарев стал новой жертвой виртуальных мошенников. От его имени неизвестные пытались проводить розыгрыши и вымогали деньги.