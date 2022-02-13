Злата Огневич раскрыла, из-за чего хотела совершить самоубийство

Украинская певица Злата Огневич раскрыла, что 7 лет назад была на грани самоубийства. По словам артистки, в какой-то момент она решила, что не нужна никому, и себе в том числе.

Также у звезды в то время произошли аутоиммунные расстройства, что только усугубило ее состояние. Об этом она рассказала в откровенном интервью Екатерине Осадчей в программе "Світське життя" на YouTube (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Экс-"холостячка" призналась, что в 2015 году потеряла вкус к жизни и чувствовала себя буквально "мертвой".

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"Когда я понимала, что я никому не нужна, не нужна себе. Я потеряла вкус к жизни, к еде. У меня произошли аутоиммунные расстройства. Я чувствовала себя мертвой. Только та, которая дышит, ложится спать, просыпается. Но мертвая", – призналась знаменитость.

Злата Огневич считает, что такому состоянию предшествовали самокопания, депрессия и другие проблемы.

Однако позже певице удалось преодолеть желание покончить с собой, ведь она осознала ценность жизни.

"Я сделала вывод, что жизнь слишком прекрасна, чтобы страдать и чтобы закончить ее самоубийством. Даже если в этой жизни творится боль, отчаяние, драмы, – все равно жизнь слишком прекрасна, чтобы покончить с собой. И когда я это поняла, сидя, плача, я просила в тот момент извинения во Вселенной, что я дошла вообще до этой черной ямы", – рассказала она.

Артистка подчеркнула, что ей удалось преодолеть суицидальные мысли, несмотря на то, что она "дошла до того момента, с которого не возвращаются". По словам Златы Огневич, она гордится тем, что смогла выйти из губительного состояния.

Коротко о звезде:

Злата Огневич (имя при рождении Инна Бордюг) – 36-летняя украинская певица, родившаяся в Мурманске (РФ). Была главной героиней шоу "Холостячка-2" (СТБ), но найти любовь на реалити так и не смогла. Представляла Украину на Евровидении в 2013 году, заняв в финале третье место.

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