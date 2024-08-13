Злата Огневич и Максим Бородин сконфузились из-за новой песни, их заподозрили в романе: певица отреагировала

Вокруг дуэта Златы Огневич и Максима Бородина уже несколько дней не утихают обсуждения. Толчок им дал текст нового общего трека звезд, где слышно слово "біжав", режущее ухо слушателям, и пылкие объятия коллег, один из которых уже 13 лет строит семью.

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Артистка впервые ответила на критику и упреки в Instagram под постом с анонсом песни "Без тебе". По ее мнению, "біжав" – это "художественный оборот слов".

Огневич даже привела в пример украинского поэта и прозаика Ивана Франко, который якобы менял слова в своих произведениях. Ее фанаты же назвали это "актом насилия украинского языка над русским".

"Причем, художественный акт насилия, изящный. Иван Франко это бы точно одобрил, учитывая, что сам создавал художественные обороты слов, которые дали жизнь нашему языку", – написала исполнительница.

Впрочем, под ее постами продолжают писать замечания по поводу слова "біжав" и предлагать свои варианты: мчался, летел и т.д. Также под видео отметили, как нежно ведут себя коллеги в кадре. Некоторые даже предположили, что у них роман.

"Ваши пожелания передам и в Голливуд тоже – срочно закрыть все студии, перестать выпускать кино, потому что там актеры (женатые) еще и не такое делают на съемках", – ответила Огневич, тем самым опровергнув слухи.

Ранее OBOZ.UA писал, что Злата Огневич рассказала, где сейчас ее отец, отказавшийся покидать Украину после 24 февраля.

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