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Мог отдыхать на пенсии, но выбрал фронт. Злата Огневич рассказала, где сейчас ее отец, отказавшийся покидать Украину после 24 февраля

Катерина Малай
Люди
2 минуты
1,8 т.
Мог отдыхать на пенсии, но выбрал фронт. Злата Огневич рассказала, где сейчас ее отец, отказавшийся покидать Украину после 24 февраля

Украинская певица Злата Огневич рассказала, где сейчас и чем занимается ее отец, наотрез отказавшийся покидать родину и посвятивший себя спасению украинцев. Вспоминая их первую за полгода встречу, артистка не сдержала горьких слез.

Леонид Бордюг – папа звезды – военный хирург, и сейчас он проводит сложные операции на Харьковщине. Об этом артистка рассказала в новом шоу "Песня моей жизни", заказав композицию Уитни Хьюстон – I Will Always Love You.

"За этой песней стоит история моих отношений с папой. Он у меня врач. Он спасал очень много человеческих жизней, и когда началось полномасштабное вторжение, я его спросила: "Давай я тебя куда-то перевезу с мамой. Я очень за вас переживаю". И папа мне сказал: "Я никуда не уеду отсюда. Даже и не думай". Папа пошел помогать раненым. Он сейчас в Харьковской области работает врачом и помогает нашим ребятам, которых привозят", – рассказала артистка, расплакавшись.

Мог отдыхать на пенсии, но выбрал фронт. Злата Огневич рассказала, где сейчас ее отец, отказавшийся покидать Украину после 24 февраля

Она взяла паузу на десять секунд, чтобы успокоиться. Исполнительница подчеркнула, что должна быть сильной, однако воспоминания о папе всегда вызывают в звезде бурю эмоций.

"Это очень тяжело, извините. У меня все хорошо, у меня все живы и здоровы, но когда папа приехал после полугода пребывания в этом госпитале, я его не узнала. Это просто был совсем другой человек. Его глаза были очень грустные, у него очень болит сердце за наших ребят. Он у меня такой эмпатический человек, он провел уже много и операций и ампутаций", – поделилась звезда.

Мог отдыхать на пенсии, но выбрал фронт. Злата Огневич рассказала, где сейчас ее отец, отказавшийся покидать Украину после 24 февраля

Несмотря на это, Злата Огневич гордится своим отцом, который решил остаться с украинцем, помогать и спасать, хотя мог уехать за границу и спокойно выйти на пенсию.

"Это пример мужчины, который мог бы отдыхать уже дома, но он выбрал другой путь. Папа для меня образец силы, и когда я думаю, что очень тяжело, я вспоминаю истории о парнях, которые рассказывал папа, и я думаю, что я не имею права сдаваться", – добавила певица.

Ранее OBOZ.UA показывал ту самую встречу отца с дочерью в 2022 году. Тогда Леонид Бордюг рассказал, как оперирует раненых военных на передовой.

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