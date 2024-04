Мог отдыхать на пенсии, но выбрал фронт. Злата Огневич рассказала, где сейчас ее отец, отказавшийся покидать Украину после 24 февраля

Украинская певица Злата Огневич рассказала, где сейчас и чем занимается ее отец, наотрез отказавшийся покидать родину и посвятивший себя спасению украинцев. Вспоминая их первую за полгода встречу, артистка не сдержала горьких слез.

Леонид Бордюг – папа звезды – военный хирург, и сейчас он проводит сложные операции на Харьковщине. Об этом артистка рассказала в новом шоу "Песня моей жизни", заказав композицию Уитни Хьюстон – I Will Always Love You.

"За этой песней стоит история моих отношений с папой. Он у меня врач. Он спасал очень много человеческих жизней, и когда началось полномасштабное вторжение, я его спросила: "Давай я тебя куда-то перевезу с мамой. Я очень за вас переживаю". И папа мне сказал: "Я никуда не уеду отсюда. Даже и не думай". Папа пошел помогать раненым. Он сейчас в Харьковской области работает врачом и помогает нашим ребятам, которых привозят", – рассказала артистка, расплакавшись.

Она взяла паузу на десять секунд, чтобы успокоиться. Исполнительница подчеркнула, что должна быть сильной, однако воспоминания о папе всегда вызывают в звезде бурю эмоций.

"Это очень тяжело, извините. У меня все хорошо, у меня все живы и здоровы, но когда папа приехал после полугода пребывания в этом госпитале, я его не узнала. Это просто был совсем другой человек. Его глаза были очень грустные, у него очень болит сердце за наших ребят. Он у меня такой эмпатический человек, он провел уже много и операций и ампутаций", – поделилась звезда.

Несмотря на это, Злата Огневич гордится своим отцом, который решил остаться с украинцем, помогать и спасать, хотя мог уехать за границу и спокойно выйти на пенсию.

"Это пример мужчины, который мог бы отдыхать уже дома, но он выбрал другой путь. Папа для меня образец силы, и когда я думаю, что очень тяжело, я вспоминаю истории о парнях, которые рассказывал папа, и я думаю, что я не имею права сдаваться", – добавила певица.

Ранее OBOZ.UA показывал ту самую встречу отца с дочерью в 2022 году. Тогда Леонид Бордюг рассказал, как оперирует раненых военных на передовой.