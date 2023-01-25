Зибров прокомментировал циничные заявления Повалий о Путине и ''нацизме'' в Украине: пускай живет в своей родной России

Известный украинский певец Павел Зибров прокомментировал недавние циничные заявления своей коллеги и экс-подруги Таисии Повалий. Та выдала, что Путин "избавляет мир от нацизма", а Россия "спасает" украинский народ и ее лично.

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Исполнитель хитов "Хрещатик", "Мертві бджоли не гудуть" и других считает, что за подобные высказывания нужно лишать не только звания народной артистки Украины, но и гражданства. Такой комментарий Зибров озвучил для OBOZREVATEL.

"Для меня ее нет – такого человека, такой певицы, такой гражданки Украины. Считаю, за такую риторику нужно лишать не только звания народной артистки Украины, но и гражданства Украины", – убежден музыкант.

Он пожелал предательнице, с семьей которой тепло общался и дружил до 2014 года, оставаться в "своей родной России".

Повалий не только открыто говорит пропагандистскими нарративами, заявляя, что ее "ущемляли" в родной стране, а теперь Россия "восстанавливает справедливость". Она еще активно выступает на кремлевских концертах, где исполняет легендарные украинские композиции. После такого сверхциничного поведения, считает Зибров, певице в Украине делать нечего.

"Пускай живет в своей родной России и никогда не ступает на украинскую землю. Вслед за российским кораблем дорога", – резюмировал артист.

Отметим, ранее Зибров признавался, что дружил с Повалий и ее супругом Игорем Лихутой около 28 лет. После 2014 года артист разорвал все отношения с семьей, которая променяла родину на деньги.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в новогоднюю ночь на российской сцене Таисия Повалий исполнила легендарную украинскую композицию Владимира Ивасюка "Червона рута". Многие звезды шоу-бизнеса, в том числе телеведущая Маша Ефросинина, гневно раскритиковали ее за низкий поступок.

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