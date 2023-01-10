''Дружил с Повалий 28 лет'': Павел Зибров признался, общается ли с коллегами, которые предали Украину. Видео

Полномасштабное вторжение России в Украину раскрыло сущность многих артистов. Так же считает и украинский певец Павел Зибров, который имел друзей и по совместительству коллег в стране-агрессоре. Однако по его словам, с многими из них дружеские отношения пошли на спад еще в 2014 году. Сейчас он не поддерживает теплые отношения с теми, кто променял свою родину на деньги и славу.

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Главный баритон страны в программе "Как ты?", ведущим которой является Григорий Решетник, прокомментировал свою связь с российскими артистами, имеющими украинские корни. Исполнитель вспомнил и Тамару Гвердцители, мама которой живет в Одессе. Зибров заявил – как только началась война, певица уехала в Грузию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, Решетник упомянул в интервью Игоря Лихуту и его супругу Таисию Повалий. Павел не скрыл, он дружил с их семьей 28 лет, но после 2014 года решил разорвать отношения. "Мы в один год познакомились с женами, и в один год поженились. Тесно общались. После 2014 года отношения пошли вниз. Мы поняли, что они там сидят, работают на всех концертах. Риторика не очень об Украине. А 9 мая… Концерт из "Кремлевки" – в погонах все генералы, полковники, и Тая выходит – "Рідна мати моя". У меня слезы выступили и ком в горле", – рассказал певец.

Зибров продолжил – ему стыдно за поведение его старых друзей и он больше не хочет называть их фамилии. Знаменитость еще раз упомянул, что всех предателей нужно лишать украинских паспортов, чтобы они не могли ездить с концертами по миру.

"Русским артистам – Лепсу, Киркорову, Баскову – отменили концерты по всему миру. Они наконец-то сидят у себя в осаде. А у Повалий остался паспорт Украины, которую она ненавидит. Ездят себе в Вену, и куда угодно! Их пропускают, дают билеты. И сразу становятся "украинцами". Вот за это мне жаль. Если бы у них еще паспорта забрать, чтобы ничего им не напоминало об Украине, которая дала им все", – отметил селебрити.

Как писал OBOZREVATEL, в новогоднюю ночь на российской сцене Таисия Повалий исполнила легендарную украинскую композицию Владимира Ивасюка "Червона рута". Многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Мария Ефросинина, гневно раскритиковали ее за низкий поступок.

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