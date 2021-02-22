Зибров появился в образе Винника и удивил поклонников. Видео

Украинский эстрадный певец Павел Зибров поделился с поклонниками видео, на котором предстал в образе артиста Олега Винника и спародировал его.

Знаменитость подвигался под песню певца "Вовчиця". Соответствующий ролик Зибров опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, певец появился перед подписчиками в сети в черной футболке, стильных очках, а также он причесал волосы и собрал их в хвост.

Кроме того, на видео Зибров двигался под известную композицию Винника – "Вовчиця".

Поклонникам певца понравилась пародия Зиброва и они засыпали его восторженными смайлами в сети. Но некоторые отметили, что голос и песни самого артиста намного лучше.

"Класс! Но, Павел Николаевич, у Вас и свой голос и песни супер!" – написали люди в комментариях.

Напомним, ранее украинская телеведущая Маша Ефросинина появилась перед поклонниками в неожиданном образе певца Макса Барских. По словам знаменитости, она хотела именно мужской амплуа.

Юмористическая студия "Квартал 95" в 2014 году спародировала жену Виктора Медведчука Оксану Марченко в роли политика. Авторы короткого видео в иронической форме показали, как она "переживает за судьбу страны".

Как сообщал OBOZREVATEL, юмористка "95 Квартала" Елена Кравец позабавила зрителей яркой пародией на один из хитов поп-певца Олега Винника "Ты в курсе". Юмористка спародировала любимца женской публики в программе шоу "Женский квартал".