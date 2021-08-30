Журналисту пришлось "расшифровать" новость о смерти принцессы Дианы: все подробности

Бывший парижский корреспондент Кевин Коннолли, который одним из первых прибыл на место гибели принцессы Дианы, заявил, что ему пришлось "расшифровать" новости о состоянии покойной принцессы Уэльской. По его словам, французская власть была чрезвычайно осторожна в своих заявлениях.

Мать принца Уильяма и Гарри погибла 31 августа 1997 года в возрасте 36 лет. Корреспондент отметил, что понимание того, что Леди Ди больше нет в живых, приходило очень медленно. Об этом пишет издание Express (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мы очень внимательно слушали французские власти и пытались расшифровать то, что они нам рассказывали. Они были максимально осторожны в своих заявлениях", – объяснил Кевин Коннолли подробнее.

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Сам журналист считает, что правительство Франции "ужаснулось", когда осознало масштаб этой трагедии.

"Они знали о глобальном масштабе того, какой будет реакция общества", – поделился корреспондент своими размышлениями.

По словам господина Коннолли и различных репортеров Reuters и Sky, также присутствовавших на месте происшествия, новости о смерти Дианы дошли до Парижа только через репортеров министра иностранных дел Робина Кука на Филиппины.

Кук, которого не стало в 2005 году, так и не подтвердил, как стало известно о смерти принцессы Уэльской.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принцы Уильям и Гарри раскритиковали бывшего журналиста BBC Мартина Башира за то, что он обманом взял интервью у их матери принцессы Уэльской Дианы. Принц Уильям отметил, что интервью "сыграло большую роль в ухудшении отношений родителей", тогда как принц Гарри добавил, что необдуманные действия журналистов имели непосредственное отношение к смерти матери.