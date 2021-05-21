Уильям и Гарри заявили, что СМИ причастны к смерти принцессы Дианы

Принцы Уильям и Гарри раскритиковали бывшего журналиста BBC Мартина Башира за то, что он обманом взял интервью у их матери принцессы Уэльской Дианы. Принц Уильям отметил, что интервью "сыграло большую роль в ухудшении отношений родителей", тогда как принц Гарри добавил, что необдуманные действия журналистов имели непосредственное отношение к смерти матери.

В 2020 году младший брат Дианы граф Чарльз Спенсер заявил, что Башир представил ему банковские выписки, в которых говорилось о том, что двое высокопоставленных сотрудников Букингемского дворца из близкого окружения принцессы якобы наняты для слежки за Дианой. С помощью этого обмана журналист хотел получить возможность поговорить с Дианой и взять у нее откровенное интервью. Об этом сообщает газета The Sydney Morning Herald (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Как выяснилось намного позднее, документы были поддельными. Компания BBC провела собственное внутренне расследование, после чего заявила, что Башир действовал не по злому умыслу, а "необдуманно".

"Интервью сыграло большую роль в ухудшении отношений моих родителей и с тех пор ранило очень многих. Ее подвел не только бесчестный журналист, но и руководство BBC, которое смотрело в другую сторону вместо того, чтобы задавать жесткие вопросы", – сказал в своем заявлении герцог Кембриджский Уильям.

Принц Гарри отметил, что такие действия журналистов сыграли роковую роль для его матери.

"Цепная реакция, связанная с культурой эксплуатации и неэтичными действиями, в конечном итоге лишили ее жизни", – заявил герцог Сассекский.

Напомним, что в интервью в 1995 году принцесса Диана рассказала, что в ее браке с принцем Чарльзом было трое людей. Она говорила о Камилле Паркер-Боулз, которая сейчас является женой принца Чарльза.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Гарри и Уильям выступят отдельно друг от друга на открытии памятника принцессе Диане. На данный момент братья переживают серьезный разлад в отношениях.