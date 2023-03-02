Жураковская в слезах рассказала, как выживала в подвале во время боев за Макаров: учила детей перевязывать раны и составляла план спасения

Известная украинская актриса Олеся Жураковская, не сдержав слез, вспомнила, как больше месяца выживала с детьми и пожилыми людьми в подвале в Макаровском районе, где шли ожесточенные бои в марте 2022 года. Чтобы развлечь малышей и себя, артистка учила их перевязывать раны, составляла план спасения, читала сказки и декларировала стихи.

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Спала она всегда одетая и обутая, а в то время, когда обстрелы утихали, поднималась из подвала в душ. Свою историю актриса рассказала в интервью телеканалу Дом на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Вместе с Олесей Жураковской в то страшное время жили 2 ребенка, один мужчина и 6 женщин, двое из которых были в пожилом возрасте.

"Я весь этот период спала одетая и обутая, потому что я постоянно была готова выйти и бежать, тащить на себе кого-то. Я была готова в любой момент спасать. Самое ужасное в этот период было составить план, кого я в первую очередь буду выносить, если сложится такая ситуация. Вокруг меня родные люди и я думала, как я буду действовать. Ясно, что в первую очередь это были детки. Это самое ужасное из того, что я переживала, потому что понять, кого я буду тянуть первым, я не могла", – вспомнила актриса.

Во дворе все это время стоял автомобиль звезды, который она каждый день проверяла. Однажды аккумулятор пришлось подзаряжать под обстрелами.

"Читала сказки детям в подвале, проводила в игровой форме "школу молодого бойца". Учила детей, как падать, как перевязывать раны. Самое страшное – это реакция детей, когда они не могут контролировать страх и кричат, и плачут. Я говорила, что это наши. В какой-то момент я поняла, что это наши и как они звучат, а тогда были совсем не наши", – рассказала она.

Рассказ Олеси Жураковской довел до слез и ее, и ведущую, которая прониклась чувствами актрисы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Олеся Жураковская чувственно продекламировала щемящее стихотворение Людмилы Горовой, которое автор написала после трагедии в Днепре 14 января.

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