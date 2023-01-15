''У мене не буде сина'': Жураковская довела до слез прочтением стихотворения, которое посвятили трагедии в Днепре

Известная украинская актриса Олеся Жураковская чувственно продекламировала перед камерой щемящее стихотворение украинки Людмилы Горовой. Автор написала его после трагедии в Днепре 14 января, когда российская ракета разрушила сотни квартир жилого дома и забрала десятки человеческих жизней.

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Пронзительные строки и их эмоциональное исполнение довели интернет-пользователей до слез. Да и сама Жураковская во время прочтения не сдержалась и расплакалась. Соответствующее видео она разместила на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"У мене не буде сина. Не дам йому імені я. А був би він Северином. Чи, може, скажімо – Ілля. А був би він, може, Данилом, Назаром, Романом, Петром. Осів будівельним пилом мій крик над старим Дніпром", – зачитала актриса.

После этого она в слезах добавила, что чтить память всех жертв российского террора.

В комментариях под видео зрители оставляли: "Сердце разрывается. Сочувствую всем, кто потерял близких", "Рыдаю вместе с вами. Господи, помоги Украине одержать победу", "Плачу второй день и ночь. Нет сил терпеть и видеть этот ужас. Крики людей стоят в ушах", "Боль. Боль и ненависть к кацапам, жажда мести... Но погибших уже не вернуть".

Напомним, 14 января одна из российских ракет попала в жилой девятиэтажный дом в Днепре, где проживали мирные люди. По состоянию на 15:00 воскресенья, 15 января, найдены бездыханные тела 27 людей (из них 1 ребенок), ранения получили 73 (из них 14 детей). Спасены 39 жителей дома на жилмассиве Победа (в том числе шесть несовершеннолетних). Более 400 человек из 236 квартир, от которых остались сплошные руины, нуждаются в новом жилье. Все подробности трагедии – в нашем материале.

В Воздушных силах ВС Украины сообщили: разрушения вызвала авиационная ракета Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

Как писал OBOZREVATEL, ранее шоумен Андрей Бедняков эмоционально отреагировал на жуткую трагедию, случившуюся в Днепре 14 января. В ответ на это российские "фанаты" звезды начали присылать ему новые порции пропагандистского бреда, называя теракт "фейком".

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