Жонглировал микрофоном и матерился: зрители заподозрили, что Олег Кензов вышел на сцену пьяным. Видео

Украинский исполнитель Олег Кензов дал долгожданный сольный концерт в Бердянске в четверг, 29 июля. Однако выступление артиста прошло не без приключений.

Певца заподозрили в нетрезвом состоянии, когда он вышел на сцену, где его уже ждал полный зрительный зал. Об этом написал в Facebook Дмитрий Волканов, который пришел послушать артиста и разочаровался.

"Шок! Олег Кензов давал сольный концерт в заполненном Дворце культуры в г. Бердянск. Билеты на это мероприятие стоили очень не дешево! И в итоге вместо качественной концертной программы, которая полагается статусу артиста, и стоимости билета, зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение! Спасибо Олегу и его команде за этот позор", – написал Волканов.

Видео дня

Также мужчина разместил подтверждающие факты того, что произошло:

На видео показано, как во время своего выступления Кензов едва стоя на ногах, бросал микрофон, а также кроссовки в своего музыканта. Также он прямо со сцены стал ругаться матом, шутя с детьми о "е-баллах".

Свое странное поведение сам Кензов пока никак не комментировал.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Олег Кензов заявлял, что все заявления его бывшей жены Натальи Ярмоленко об избиениях и постоянных издевательствах с его стороны являются ложью. Он добавил, что никогда не поднимал руку на экс-избранницу.