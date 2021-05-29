Жизнь после 'Холостяка-11': как сложилась судьба участниц проекта

Во время выпуска программы "Холостяк. Жизнь после проекта" на канале СТБ стало известно, как сложилась судьба девушек-участниц после съемок реалити.

Так, в эфире каждая участница рассказала, как изменилась их жизнь после проекта. Некоторые девушки признались, что нашли свою вторую половинку, а кто-то решил вовсе заняться собой и своими недостатками. Были и те девушки, кто завязал дружбу и отношения с участниками "Холостячки".

Участница Даша Ставнича рассказала, что заметила во время эфиров "Холостяка" в себе недостаток – она глотает звуки. После этого девушка стала серьезно заниматься, чтобы наладить дикцию – сейчас она проходит курсы ораторского искусства.

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Надин Медведчук объединила всех экс-участников "Холостячки" и девушек проекта 11 сезона в одну большую команду. Теперь они вместе путешествуют и проводят онлайн-марафоны блогеров.

Участница Розали Номбре пыталась наладить контакт с Михаилом после проекта, однако общение вновь обрело дружеский окрас. Поэтому девушка решила посвятить свое время работе. На данный момент сердце Розали свободное.

Саша Миколюк также призналась, что проект сильно изменил ее жизнь. Девушка решилась на серьезный шаг и переехала жить в Киев после пяти лет проживания в Праге.

Лиза Крутикова во время эфира заявила, что на данный момент к ней проявляет интерес финалист проекта "Холостячка" Алексей Тригубенко. По словам девушки, выйти из "френд-зоны" после длительного общения довольно сложно.

Участница Таня Шевцова рассказала, что также посвятила свое время работе – она продолжает заниматься дизайном интерьеров.

Джессика также решилась на переезд, и сейчас проживает в Киеве. Она призналась, что поддерживает хорошие отношения с участницами проекта и также входит в состав блогерской команды Надин.

Также в эфир пришла финалистка Юлия Бельченко (Зайка). Она призналась, что ее жизнь кардинально изменилась – девушка успела снятся в сериале "Крепостная", запустила собственную линию одежды с самыми известными своими фразами, где часть денег от продаж отдаст на благотворительность.

Напомним, ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Холостяк" Михаил Заливако откровенно рассказал о жизни с избранницей Анной Богдан после реалити. Пара также призналась, как скрывала свои отношения после съемок проекта.