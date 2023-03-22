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"Белокурый ангел": как выглядит единственная дочь Владимира Кличко, которую он сам воспитывал, и где она сейчас. Фото

Виктория Ряполова
Люди
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'Белокурый ангел': как выглядит единственная дочь Владимира Кличко, которую он сам воспитывал, и где она сейчас. Фото

Украинский боксер и младший брат городского головы Киева Владимир Кличко в 2011 году начал встречаться с американской актрисой Хейден Панеттьери. 9 декабря 2014 года у пары родилась дочь, которой дали редкое имя Кайя-Евдокия. Счастливый отец души не чаял в первенце, а его экс-невеста впала в послеродовую депрессию, не могла смириться с лишним весом и снова увлеклась наркотиками.

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Трещина в отношениях пары начала появляться уже в 2018 году и супруги приняли решение расстаться. Причиной данного события стали вредные привычки артистки. Владимир и Хейден сохранили дружеские отношения, однако неимоверной красоты девочка Кайя-Евдокия осталась с папой. OBOZREVATEL решил показать, как выглядит девочка и где она проживает (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

После того как актриса бросила семью, она долгое время была героиней таблоидов. В СМИ все чаще упоминали о ее проблемах в личной жизни, нежелании проводить время с ребенком, алкоголизме и наркозависимости. Спустя некоторое время Панеттьери прошла лечение и стала наверстывать время с дочерью. К слову, девушка впервые попробовала запрещенные вещества в 15 лет.

''Белокурый ангел'': как выглядит единственная дочь Владимира Кличко, которую он сам воспитывал, и где она сейчас. Фото
''Белокурый ангел'': как выглядит единственная дочь Владимира Кличко, которую он сам воспитывал, и где она сейчас. Фото

Кличко оказался заботливым и трепетным отцом. Он привил любовь белокурой 8-летней красавицы к верховой езде и поддерживает каждое ее хобби. 46-летний спортсмен на данный момент проживает с дочерью в Киеве. Он вернулся в столицу как только появилась информация, что РФ планирует развязать войну. Во время отсутствия боксера дома, воспитанием ребенка занимается ее бабушка.

''Белокурый ангел'': как выглядит единственная дочь Владимира Кличко, которую он сам воспитывал, и где она сейчас. Фото
''Белокурый ангел'': как выглядит единственная дочь Владимира Кличко, которую он сам воспитывал, и где она сейчас. Фото

"Нам повезло, что мы можем много путешествовать. Она счастливый ребенок, открытый огромному миру. И у нее больше любви, чем у кого-либо, кого я когда-либо встречала", — рассказываем о Кайе ее мать Хейден.

Недавно OBOZREVATEL писал, как сейчас живет Хейден Панеттьери и как она изменилась с годами. Артистка пытается вернуться к нормальной жизни после всех трагедий, которые ей пришлось пережить. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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