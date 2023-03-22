''Белокурый ангел'': как выглядит единственная дочь Владимира Кличко, которую он сам воспитывал, и где она сейчас. Фото

Украинский боксер и младший брат городского головы Киева Владимир Кличко в 2011 году начал встречаться с американской актрисой Хейден Панеттьери. 9 декабря 2014 года у пары родилась дочь, которой дали редкое имя Кайя-Евдокия. Счастливый отец души не чаял в первенце, а его экс-невеста впала в послеродовую депрессию, не могла смириться с лишним весом и снова увлеклась наркотиками.

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Трещина в отношениях пары начала появляться уже в 2018 году и супруги приняли решение расстаться. Причиной данного события стали вредные привычки артистки. Владимир и Хейден сохранили дружеские отношения, однако неимоверной красоты девочка Кайя-Евдокия осталась с папой. OBOZREVATEL решил показать, как выглядит девочка и где она проживает (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

После того как актриса бросила семью, она долгое время была героиней таблоидов. В СМИ все чаще упоминали о ее проблемах в личной жизни, нежелании проводить время с ребенком, алкоголизме и наркозависимости. Спустя некоторое время Панеттьери прошла лечение и стала наверстывать время с дочерью. К слову, девушка впервые попробовала запрещенные вещества в 15 лет.

Кличко оказался заботливым и трепетным отцом. Он привил любовь белокурой 8-летней красавицы к верховой езде и поддерживает каждое ее хобби. 46-летний спортсмен на данный момент проживает с дочерью в Киеве. Он вернулся в столицу как только появилась информация, что РФ планирует развязать войну. Во время отсутствия боксера дома, воспитанием ребенка занимается ее бабушка.

"Нам повезло, что мы можем много путешествовать. Она счастливый ребенок, открытый огромному миру. И у нее больше любви, чем у кого-либо, кого я когда-либо встречала", — рассказываем о Кайе ее мать Хейден.

Недавно OBOZREVATEL писал, как сейчас живет Хейден Панеттьери и как она изменилась с годами. Артистка пытается вернуться к нормальной жизни после всех трагедий, которые ей пришлось пережить. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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