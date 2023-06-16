Живут по своим правилам: пять звездных пар, которые сломали все стереотипы. Фото

Мы живем в такое время, когда не люди контролируют стереотипы, а стереотипы – людей. Нам навязывают, как обязаны выглядеть пары, какая разница в возрасте идеальна, какое положение в обществе должны иметь возлюбленные, заработок, взгляды... Если думать обо всем этом, можно никогда не найти своего человека. Но для любви не существует преград.

Видео дня

Это доказывают герои нашей сегодняшней подборки! OBOZREVATEL расскажет о необычных историях любви, о которых вы, возможно, могли и не знать (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

И если вы думаете, что истории о Золушке нет места в реальной жизни, то вы сильно ошибаетесь. Жена одного из лучших футболистов в истории Джорджина Родригес встретила Роналду за прилавком торгового центра. Она работала в магазине одежды, когда Криштиану зашел присмотреть себе новый наряд. Эта была любовь с первого взгляда. После этой встречи пара не расставалась. Сейчас она воспитывает пятерых детей, троих от суррогатных матерей и двух общих.

Дэвид Миллс и Джуди Денч

Британская актриса, обладательница премии "Оскар" Джуди Денч в 2001 году потеряла мужа, с которым прожила 30 лет. После трагедии артистка говорила, что больше не хочет иметь отношений. Однако у Бога были другие планы. В свои 76 лет знаменитость встретила новую любовь – 67-летнего защитника природы Дэвида Миллса. Влюбленные вместе около 10 лет.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

История актеров Аффлека и Лопес началась еще в 2001 году. Спустя год они официально объявили о помолвке, а в 2003-м у голливудских звезд планировалась свадьба. За несколько дней до торжества церемонию отложили на неопределенный срок. И только через 18 лет экс-партнеры снова воссоединились. Они поженились в июле 2022 года, после чего купили шикарный дом.

Стелла Арройяве и Энтони Хопкинс

Британский актер, наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы, доктора Ганнибала Лектера, Энтони Хопкинс однажды пришел в антикварный магазинчик, чтобы прикупить мебель для дома. На кассе стояла девушка с именем Стелла Арройяве, которая сразу привлекла внимание знаменитости. Спустя два года влюбленные официально стали мужем и женой. Сейчас Хопкинсу 85 лет, Арройяве – 67 лет.

Рико Сибата и Николас Кейдж

59-летний американский актер и продюсер Николас Кейдж 16 февраля 2021 года в пятый раз женился. Его спутницей оказалась Рико Сибата, которая на 31 год младше мужчины. 7 сентября 2022 года у пары родилась дочь Огаст Франческа Коппола Кейдж.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, какие голливудские звезды выбрали жить подальше от городской суеты и бешеного ритма мегаполиса. Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс воспитывают своих дочерей в деревне Паунд Ридж, графство Уэстчестер, штат Нью-Йорк. А Рассел Кроу обосновался на ферме в Австралии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!