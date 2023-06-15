Рассел Кроу, Джилли Купер и другие: пять знаменитостей, которые живут в деревнях или маленьких городках. Фото

Не всем нравится жизнь в мегаполисе, где постоянная суматоха, пробки и развита преступность. Многие хотят ощутить покой и умиротворение, которое нам дает природа. Да и после постоянных съемок, гастролей и суеты, знаменитости мечтают об уютном домике вдали от больших огней.

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OBOZREVATEL расскажет, какие звезды устали от бешеного ритма большого города и нашли наслаждение в тихом безопасном месте. Они не пожалели о своем решении (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Рассел Кроу

59-летний новозеландский актер и кинорежиссер Рассел Кроу, решил что ему удобнее будет жить в небольшом населенном пункте. Сейчас артист большую часть времени проводит на своей ферме в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Он наслаждается природой, спокойствием и всеми прелестями загородной жизни. Только вот в 2019 году его поместье пострадало от лесных пожаров, потому ему пришлось восстанавливать жилье.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Одна из самых крепких пар Голливуда, актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс воспитывают своих четверых дочерей в деревне Паунд Ридж, графство Уэстчестер, штат Нью-Йорк. Родители увезли наследников от городской суеты, преступлений и террактов. Артисты стараются не выходить на публику с девочками и редко рассказывают о них прессе.

Джилли Купер

Одна из самых известных британских писательниц, работающих в жанре "женской" прозы, живет в маленьком городке Бисли в Глочестерском графстве (Англия). Тут обитают всего пять тысяч человек и каждый знает друг друга. 86-летняя Купер большую часть дня проводит на свежем воздухе, встречаясь с друзьями или просто наслаждаясь живописными пейзажами.

Мерил Стрип

Американская актриса Мерил Стрип с 1975 года проживает в городе Солсбери, Коннектикут. Плотность населения здесь – 3600 жителей. Знаменитость вместе со своим мужем имеют огромный особняк, за который они заплатили два миллиона долларов. На территории находится гостевой домик, озеро и овцеводческая ферма.

Джейми Дорнан

Британский актер, более всего известный по фильму "50 оттенков серого", Джейми Дорнан также входит в число знаменитостей, живущих за пределами города. Он уединился в особняке, расположенном в очаровательной деревне Чалфорд (Англия). До этого селебрити жил в Голливуде, в районе Николс-Кэньон. Этот необычный дом в стиле mid-century modern мужчина продал за 3,2 миллиона долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал, кем в детстве мечтали стать такие актеры, как Анджелина Джоли, Брэд Питт, Джордж Клуни, Риз Уизерспун, Ева Лонгория. К слову, они даже и не думали, что свяжут свою жизнь с кинематографом.

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