Живет с бойфрендом: продюсер 'Голосу країни' и 'Танців з зірками' Завадюк совершил каминг-аут

Продюсер проектов "Голос країни" и "Танцы со звездами" Владимир Завадюк совершил каминг-аут. Он решил, что больше не хочет ничего скрывать от поклонников, потому сделал откровенное признание. 35-летний мужчина переехал в другую квартиру со своим бойфрендом. Личность партнера шоураннер раскрывать не стал.

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В личном Instagram продюсер написал, несмотря на то, что он кажется уверенным в себе человеком, перед публикацией нового поста, долго думал и сомневался в правильности намерения. Владимир заверил: во время войны нет времени откладывать дела на потом.

"Я переехал из своей любимой квартиры, которая теперь за блокпостами в правительственном квартале, на большую вместе с бойфрендом. Я начал откровенно говорить об этом здесь. Мне не легко было решиться, но я это сделал. Ибо это о смелости быть собой", – рассказал Завадюк.

Украинец посоветовал своей аудитории быть честными с собой и делать то, о чем мечтаем. Он также поведал о своих планах открыть кафе и анонсировал новый сезон "Голоса країни". "Знаю, что для кого это тоже мечта. И пусть она исполнится в этом году. Ибо этот сезон войдет в историю. Вы пока не представляете, что мы приготовили", – заинтриговал продюсер шоу.

Фолловеры Владимира поддержали его, написав приятные слова: "Вов, это очень круто, я так рад за тебя! Никогда не останавливайся!", "Пример, восхищаюсь силой и откровенностью", "Вы – прекрасный и невероятно искренний человек. Пусть у вас все получится, пусть у всех сбудутся мечты", "Сила – быть откровенным и честным".

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что участник романтического реалити "Холостячка" со златой Огневич Андрей Хветкевич раскрыл реакцию мамы на каминг-аут. Женщина была удивлена признанием сына, но заверила, что будет любить его в любом случае. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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