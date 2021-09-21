Жила в селе под Полтавой: в сети показали дом мамы Андрея Данилко. Видео

В сети появилось видео дома мамы украинского пародиста Андрея Данилко (Верки Сердючки) – Светланы Волковой. Женщина проживала в поселке Клименки, что под Полтавой.

Это удалось выяснить журналистам Новини.live, которые отправились к ней в гости. Отметим, что Светлана умерла год назад (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

За серым забором виднеется маленькое одноэтажное здание с деревянными окнами. Двор опрятный и чистый, по сравнению с брошенными домами вдоль улицы.

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В Клименки мама артиста переехала из Полтавы после того, как сын отправился покорять столицу. С тех пор певец часто приглашал маму перебраться ближе к нему, но женщина не соглашалась. По словам друзей, она хотела остаться в местах, где провела всю свою жизнь.

Отметим, что сам Андрей Данилко живет в центре Киева – в роскошной квартире на Крещатике. Также он является владельцем шикарного загородного особняка.

Ближайшие соседи вспоминают о Светлане с теплотой. Они делятся, что их 83-летняя односельчанка была очень гостеприимной и доброй, с уважением относилась ко всем людям.

После ее смерти за домом присматривают дочь и внучка покойной. Они рвут сорняки и ухаживают за огородом, на котором ранее пахала Светлана Ивановна. Сам Данилко приезжал туда всего несколько раз.

Коротко о звезде:

Андрей Данилко – украинский актер, певец, сценарист, телеведущий и композитор, известный под женским сценическим именем Верка Сердючка;

Мать Андрея, Светлана Ивановна Волкова, происходила из дворянского рода Хоментовских, другом семьи которых был известный украинский художник Илья Репин;

9 марта 2007-го Андрей Данилко стал официальным представителем от Украины на Евровидении и занял второе место.

В 2008 году, по случаю 17-й годовщины независимости Украины, Президент Ющенко предоставил Данилко звание Народного артиста Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей рассказал о том, какая украинская звезда помогла ему решиться на участие в Евровидении.