Жесткие правила. Певица Анна Завальская рассказала, за что у украинских родителей могут забрать в Англии детей

Украинская певица Анна Завальская с началом российского вторжения нашла с сыном временное убежище в Великобритании. Илья ходил там в школу.

В интервью OBOZ.UA артистка рассказала, какие порой жесткие и бескомпромиссные правила по отношению к родителям школьников работают на государственном уровне в местных учебных заведениях.

Анна Завальская в начале большой войны переехала с родными в Польше, а впоследствии перебралась с сыном в Великобританию: "Летом 2023-го остро встал вопрос школы, потому что в нашей украинской, куда Илья пошел в первый класс, не было бомбоубежища, и учащихся перевели на онлайн-обучение. Находясь в Польше, мы благодаря этому продолжали учебный процесс дистанционно, но Илья был в стрессе, сложно усваивал материал в таком формате. Потерял социализацию. Поэтому с нового учебного года мы решили найти ему место, где он мог продолжать школу в режиме офлайн. Конечно, могли остаться и учиться в Кракове, но я лучше владею английским языком, поэтому мы искали англоязычную среду".

"Так совпало, что наши друзья в Лондоне предложили пожить в их свободной на тот момент квартире и нашли нам государственную школу в том же районе Лондона, – вспоминает Анна. – Поэтому мы оформили на сайте британского правительства документы по действующей на тот момент программе Homes for Ukraine и получили впоследствии BRP – визу, которая дает разрешение на временное пребывание в Британии. Далее начали переписываться с администрацией школы Harris Primary Academy, и нам предоставили возможность бесплатного учиться".

По словам Анны, система британской школы четкая и слаженная, но также имеет очень строгие ограничения: "Нас очень тепло встретили, но требования были такими же, как и для всех. Ты должен выполнять все правила, корректно коммуницировать (преимущественно в письмах). Как и везде в Европе, образование ребенка – это приоритет и родители должны гарантировать, что не будет пропускать занятия. Если учащийся не появляется хотя бы несколько дней в школу без официального предупреждения и разрешения, получает специальную пометку. И если таких замечаний собирается определенное количество, родители могут потерять право опеки над ребенком. И это правило жестко и бескомпромиссно работает на государственном уровне".

Завальская говорит, что система образования за рубежом и в Украине имеет явные отличия: "Там акцент стоит на таких дисциплинах, как математика и язык. В начальной школе за границей ребенка в целом не отягощают знаниями, а приучают к системности. У нас наоборот сразу дают интенсивную нагрузку и требуют проявлять способности по всем направлениям, не учитывая индивидуальных особенностей. Среда у нас в целом более конкурентная, а там в этом до определенного этапа нет нужды. К детям очень лояльно без особых ожиданий. Это по моим наблюдениям".

По словам Анны, жизнь в Англии оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд: "Если нет машины и возможности снимать невероятно дорогое жилье в центре города, то большинство времени и бюджета уходит на общественный транспорт и дорогу. Иногда тратишь на это пять часов в день. Поэтому вынужден строить жизнь в своем районе, иначе не будешь выгребать. Я все время была привязана к школе. В 8:15 нужно привести ребенка и ровно в 15:00 забрать. Группы продленного дня были платными, чего мы себе позволить не могли. Обычно, пока сын находился в школе, я еще имела ряд встреч с социальными учреждениями и в обязательном порядке ходила на курсы английского языка. Если получаешь денежную социальную поддержку, то должен в перспективе трудоустроиться. Специальные службы помогают в составлении CV и дают направления в поисках работы, назначают контрольные встречи в Job Centre, где ты отчитываешься о процессе поиска. Для меня это было морально сложно".

Впоследствии Анна Завальская с сыном вернулись в Киев.

Полное интервью на OBOZ.UA с Анной и Ангелиной Завальским читайте здесь.

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