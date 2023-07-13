Жертвы красоты: Линда Евангелиста, Карла Бруни и другие модели, слишком увлекшиеся пластическими операциями

Пластические операции могут деликатно скорректировать черты лица, чтобы те выглядели более гармонично. Они не навредят, если знать меру. Однако есть знаменитости, которые стали одержимы: часто ложатся под нож, чтобы "омолодиться" и соответствовать стандартам красоты.

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Какие модели перестарались с улучшением внешности, чем поставили на карьере крест? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Линда Евангелиста

Канадская модель итальянского происхождения Линда Евангелиста в молодости имела скульптурное лицо, благодаря чему стремительно покорила мир моды. Она оставалась востребованной длительное время, пока в 2015 году не совершила ошибку. Линда изуродовала свою внешность неудачной пластической операцией CoolSculpting ("замораживание" лишнего жира на лице и теле), инъекциями ботоксом и изменением разреза глаз.

2. Дженис Дикинсон

Известная американская супермодель, актриса и фотограф Дженис Дикинсон в 80-е обладала аристократическими чертами. И могла бы оставаться красавицей сейчас, если бы не постоянный "тюнинг". Знаменитость увеличила губы, уколола филеры для создания эффекта высоких скул и сделала подтяжку лица. Следовательно, она из списка самых красивых моделей перекочевала в рейтинги "жертв пластики".

3. Карла Бруни

Французская певица итальянского происхождения и экс-модель Карла Бруни в юности имела высокие скулы, миндалевидные глаза и четкий овал лица. С возрастом знаменитость захотела "омолодиться" пластическими операциями и уколами красоты. Результат печален: глаза визуально стали меньше, а лицо превратилось в маску.

4. Эстер Каньядас

В молодости испанская модель и актриса Эстер Каньядас очаровывала своими выразительными глазами и миловидной внешностью. Но знаменитость не слишком была довольна собой. Она солидно увеличила губы, чем исказила естественную красоту. Жаль, что никто не остановил ее перед бьюти-процедурой.

5. Алисия Дюваль

Британская модель Алисия Дюваль – настоящая рекордсменка по количеству пластических операций и уколов красоты. Суммарно она сделала 360 бьюти-процедур: изменила форму носа, подбородка, скул и многое другое. От природной красоты модели не осталось и следа.

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