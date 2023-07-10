Ким Кардашьян, Джессика Альба и другие звездные красотки, которые сделали липосакцию. Фото до и после

Липосакция помогает похудеть? Не совсем. Она частично убирает излишний жир на отдельных участках тела. К примеру, на животе. После одной операции невозможно стать стройным человеком: врачи откачивают максимум 2,5 л жира. То есть глобального похудения не будет. Остальные результаты – усилия самого человека. Это спортивные занятия и диеты.

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Кто из звезд в погоне за идеальным телом лег под нож и сделал липосакцию? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Ким Кардашьян

Американская телевизионная звезда, модель и актриса Ким Кардашьян регулярно занимается спортом, а также тратит кучу денег на правильное питание, визиты к косметологам и пластическим хирургам. Она делает все, чтобы выглядеть благородно и роскошно. Однажды даже решилась на липосакцию, чтобы иметь плоский животик.

2. Джессика Альба

Американская актриса, успешная предпринимательница и меценатка Джессика Альба – мама троих детей. После рождения малышей у нее никак не получалось избавиться от живота. Не помогали ни жесткие диеты, ни изнурительные занятия спортом. В конце концов знаменитость решилась на лазерную липосакцию. Теперь она имеет спортивную фигуру и такой желанный плоский живот.

3. Бритни Спирс

Американская певица, танцовщица и актриса Бритни Спирс некоторое время имела психологические проблемы, из-за чего отказалась от танцев, спорта и здорового питания. Это отразилось на ее внешности. Позже звезда взяла себя в руки: возобновила занятия в тренажерном зале и изменила свое меню. Она все же не была довольна внешностью, поэтому легла под нож и скальпель. Липосакция живота помогла вернуть желаемые формы.

4. Тара Рид

Американская киноактриса Тара Рид неоднократно обращалась к хирургам, чтобы те помогли сделать животик "идеальным". Первые попытки были неудачными: ее тело изуродовали. Лишь с третьего раза удалось грамотно скорректировать фигуру. Врач, чтобы выровнять живот Тары, сделал процедуру повторной липосакции.

5. Кортни Лав

Американская певица, гитаристка и киноактриса Кортни Лав ради стройной фигуры делала себе не только липосакцию, но и уменьшила размер желудка. Вскоре звезда снова набрала "выкачанные" килограммы. Для очередного похудения она пошла проверенным путем – очередная липосакция.

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