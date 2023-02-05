Жерар Депардье назвал войну в Украине ''большой чепухой'': я все еще русский

Известный французский актер Жерар Депардье, который в 2013 году получил российское гражданство, назвал террористическую и убийственную войну в Украине "большой чепухой". Более того, артист заявил, что полномасштабное вторжение РФ в независимое государство никак не повлияло на его "любовь" к стране-агрессору и русской культуре.

Видео дня

Такие циничные высказывания прозвучали в интервью Депардье французскому изданию Augsburger Allgemeine. Актер отметил, что он остается русским, несмотря ни на что.

"Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Когда я люблю страну, это всегда из-за ее культуры", – выдал звезда фильмов "Астерикс и Обеликс", "Невезучие" и других.

При этом он подчеркнул, что "предпочитает избегать разговоров на эту тему", поскольку никто, включая его, "не может сказать о ней ничего толкового".

Кроме того, Депардье добавил, что считает неправильным "смешивать политику и культуру".

"Ненавижу, когда смешивают политику и актерское мастерство. Я не хочу говорить по этому поводу больше, чем: война – это большая чепуха", – высказался актер с российским паспортом.

Напомним, весной 2022-го Жерар Депардье объявил, что не поддерживает действия политической верхушки РФ и призвал сесть за стол переговоров. Артист пообещал финансово вложиться в восстановление Украины. Однако он отметил, что считает россиян абсолютно невиновными в происходящем.

Добавим, после 2014 года Депардье говорил, что Украина является частью России: "Я люблю Россию и Украину, которая является ее частью". В мае 2015-го на кинофестивале в Каннах знаменитость в микрофон сказал: "Слава Украине!" – в ответ журналистке на вопрос, изменил ли он свое отношение к Путину и России из-за событий на Донбассе. Актер входит в "черный список" российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в нашу страну.

Как писал OBOZREVATEL ранее, пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Жерар Депардье не может "объективно оценить ситуацию", говоря о войне. Также политик заверил, что Кремль готов "объяснить" звезде все обстоятельства. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!