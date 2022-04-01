Депардье выступил против Путина и пообещал помочь Украине, где идет 'братоубийственная война'

Известный французский актер Жерар Депардье осудил президента России Владимира Путина за "безумные, неприемлемые эксцессы". Знаменитость, ранее восхвалявший российского лидера, призвал остановить войну и пообещал, что финансово поможет Украине.

Депардье заявил, что все доходы от грядущих трех вечеров концертов в Париже отдаст "украинским жертвам этой трагической братоубийственной войны". Об этом сообщает Yahoo news.

"Российский народ не несет ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин. Россия и Украина всегда были братскими странами. Нужно сложить оружие и вести переговоры", — сказал кинозвезда.

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Добавим, что в 2013 году в знак протеста против предложенного повышения налогов для богатых во Франции, Депардье покинул свою родину и принял российское гражданство. Тогда он получил лично из рук Владимира Путина паспорт гражданина России.

Несмотря на то, что 72-летний Депардье стал другом лидера страны-агрессора, через пару дней после начала российского вторжения на украинскую территорию выступил против войны в Украине.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Жерар Депардье впервые публично выступил против войны. Подробнее читайте в нашем материале.

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