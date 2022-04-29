Женя Галич, ушедший в ВСУ добровольцем, в день рождения попросил перевести деньги его подразделению

Популярный украинский певец, фронтмен рок-группы O.Torvald Евгений Галич, пополнивший лавы Вооруженных сил Украины, в пятницу, 29 апреля, отмечает свое 38-летие. По случаю дня рождения, артист обратился к подписчикам, которые хотят поздравить его с призывом переводить деньги для бойцов украинской армии.

Соответствующее видеообращение Галич опубликовал на личной странице в Facebook. Реквизиты карты певец разместил в публикации и отметил, что деньги, переведенные в качестве подарка, пойдут на приобретение полезных вещей для его подразделения.

"У меня сегодня день рождения и конечно я хотел бы его праздновать как-то по-другому, но тем не менее. Если вы хотите меня поздравить, я оставляю карту, на которую вы сможете отправить деньги в качестве подарка, и за эти деньги будет приобретены полезные вещи для моего подразделения ВСУ. А меня с днем рождения, после победы отпразднуем. Слава Украине!", – сказал Евгений Галич.

Видео дня

Напомним, что Евгений Галич ранее обращался к российским оппозиционным лидерам, блогерам, музыкантам, актерам и публичным людям, которые никак не реагируют на антиукраинские решения Владимира Путина. Певец предупредил всех, кто планирует ступить на украинскую землю с целью захвата територий: "кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Евгений Галич вступил в лавы Вооруженных сил Украины. В сети появилось фото артиста в военном обмундировании и со всем необходимым снаряжением.