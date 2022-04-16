Фронтмен O.Torvald Женя Галич пополнил лавы ВСУ

Популярный украинский певец, фронтмен рок-группы O.Torvald Евгений Галич пополнил лавы Вооруженных сил Украины. В сети появилось фото артиста в военном обмундировании и со всем необходимым снаряжением.

Снимок обнародовали на официальной странице коллектива в Instagram. Фанаты поблагодарили музыканта за героизм и попросили быть осторожным.

"Женя присоединился к рядам ВСУ. Надавай там оркам по зубам", – подписали фото звезды в бронежилете и с двумя автоматами в профиле группы O.Torvald.

Сам же Евгений на своей странице показал первые кадры со службы.

Видео дня

С первых дней полномасштабного вторжения певец активно волонтерил, лично встречался с военными и передавал им необходимую амуницию. Кроме того, вместе со своими коллегами по шоу-бизнесу он пытался донести правду о преступной войне РФ против Украины до широкой аудитории.

Теперь же Галич смело взял в руки оружие. Восторженные от решения кумира фанаты похвалили музыканта за его мужество и патриотизм.

"Женя, мочи их! Береги тебя Господь!", "Женя, береги себя! Скорее бы победа", – писали комментаторы.

Как писал OBOZREVATEL ранее, еще один украинский певец объявил о намерениях воевать против российских фашистов не только словами, но и оружием. Артист Макс Барских с 3 апреля отправился на военные учения, чтобы подготовиться к встрече с захватчиками на независимой украинской земле.